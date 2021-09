Akaa on saamassa oman Lidl-myymälän – työllistäisi reilut 20 ihmistä

Arvioitu avaus on syksyllä 2023. Hankkeen esisopimus tarvitsee vielä elinvoimalautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksynnän.

Aamulehti

Akaan kaupunki on saamassa oman Lidl-myymälän.

Akaan kaupunki kertoo päässeensä neuvottelusopimukseen Lidl Suomi ky:n kanssa myymälän sijoittumisesta Akaaseen.

Myymälään tulee myyntipinta-alaa noin 1 400 neliömetriä. Arvioitu avaus on syksyllä 2023.

Akaan kaupunginjohtajan Antti Peltolan mukaan kaupan saamista on odotettu. Uusi liike tuo Akaan kaupan tarjontaan monipuolisuutta.

Uuden liikkeen avaamisella on myös työllistävä vaikutus. Peltola kertoo, että kauppa tulee työllistämään 20–25 kaupan alan ammattilaista.

Peltolan mukaan Lidlin saaminen kaupunkiin on osoitus Akaan vetovoimasta.

– Muuttoliike on kehittymässä koko ajan parempaan suuntaan, ja asuntokauppa käy vilkkaana. Se, että Lidl on kiinnostunut tulemaan Akaaseen, on merkki siitä, että kaupungin vetovoimaan uskotaan.

Asemakaavoitus ehdotusvaiheeseen

Akaan kaupunkikehitysjohtaja esittää 8. syyskuuta olevassa kokouksessa elinvoimalautakunnalle Akaan kaupungin ja Lidl Suomi ky:n välisen kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä.

Esisopimuksessa sovitaan ehdoista, joiden perusteella voidaan solmia varsinainen kiinteistökauppa, kun alueen kaava on vahvistunut.

Kaavoitettavaksi esitettävä alue sijaitsee pääsisääntuloväylän varrella, vastapäätä ABC-liikenneasemaa. Kaavaluonnoksessa osoitetaan 3 000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta päivittäistavarakaupan rakennusta varten.

Mikäli lautakunta hyväksyy esisopimuksen, se menee vielä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Alueen asemakaavoitus on nyt etenemässä kaavaehdotusvaiheeseen. Myös kaavaehdotusta käsitellään elinvoimalautakunnan kokouksessa 8. syyskuuta.

Kaavan on tarkoitus edetä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.