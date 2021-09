Virallisten havaintojen lisäksi yleisöhavaintoja on tehty usealta uimarannalta.

Kangasalan Kirkkojärveltä löytyi taas runsaasti sinilevää. Järven rehevöitymistä on pyritty estämään muun muassa hoitokalastuksin, kuten kuvan ottohetkellä tämän vuoden elokuussa.

Pirkanmaalla on tehty tämän kesän ennätys sinilevähavainnoissa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kertoo tiedotteessa, että sinilevää on havaittu 17 valtakunnallisella levähavaintopaikalla. Sen lisäksi sinilevistä on yleisöhavaintoja usealta järveltä.

Runsaasti sinilevää on havaittu Ikaalisissa Kyrösjärven Hämylänlahdella ja Toivolansaaren uimarannalla, Sastamalan Houhajärvessä, Kangasalan Kirkkojärvessä, Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa sekä Nokialla Pyhäjärven Halkoniemen uimarannalla ja Lehtiniemessä.

Vähän sinilevää havaittiin Nokialla Kuloveden Naarlahdessa, Pyhäjärvessä Nokian Maatialanlahdella ja Lempäälän Mäyriänrannassa ja Lempoisten uimalassa, Sastamalan Liekovedellä, Kangasalan Vesijärvellä ja Ukkijärvellä, Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Pirkkalan Kranstolpan uimarannalla, ja Kyrösjärven Paijalanrannassa Ylöjärvellä.

Lisäksi rotarien seuraamalla Pyhäjärven Kirkkolahdella havaittiin hieman levää.

Yleisöhavaintoja sinilevistä on tehty Vanajavedeltä, Pyhäjärveltä, Siitinjärveltä, Vaskiveden Kaltinlahdelta ja Koronselältä, Ylistenjärveltä, Iso Pihlajajärveltä, Alajärveltä, Pitkävedeltä, Mallasvedeltä, Ruovedeltä ja Keihäsjärveltä.

Ohjeistus Vältä sinilevää Sinilevät voivat esiintyä vedessä hippusina tai värjätä veden vihreäksi ja jopa muodostaa veden pinnalle paksuja leväkasaumia. Selvästi sinileväpitoista vettä ei tule käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä, löylyvetenä, tiskaamiseen, peseytymiseen eikä syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun. Selvästi sinileväpitoisessa vedessä ei tule uida eikä päästää lemmikkieläimiäkään uimaan. Lähde: Pirkanmaan ely-keskus, THL

Ajankohtaan nähden sinileviä on selvästi tavanomaista enemmän.

Syksyllä esiintyviin sinileviin vaikuttavat vesien jäähtyminen ja runsaat sateet. Kun järvien pintavedet jäähtyvät, fosforia nousee levien ulottuville alemmista kerroksista. Runsaat sateet huuhtovat ravinteita veteen.