Näin Haverin rikastushiekka-alue täyttyy nopeasti puhtaalla maa-aineksella Ylöjärvellä – kuvat näyttävät muutoksen alueella

Mikä? Pitoisuudet

Tutkimusten mukaan jätehiekka on happoa tuottavaa ja sisältää keskimäärin 2,9 prosenttia rikkiä, 830 mg/kg kuparia, 160 mg/kg arseenia, 140 mg/kg sinkkiä, noin 90 mg/kg nikkeliä ja kobolttia. Lisäksi jätteen on arvioitu sisältävän jopa 1,6 grammaa kultaa yhdessä tonnissa

Syanidiyhdisteiden määrä on myös paikoin yli raja-arvojen eli 10 mikrogrammaa litrassa. Alueella on myös noin 5 000 tonnia sivukiveä, joka on peräisin 1990-luvun koelouhoksesta.

Vuoksenniska oy:n Haverin kultakaivos oli toiminnassa vuosina 1942–1960.

Vuoden 1952 Helsingin kesäolympialaisten kultamitalit valmistettiin Haverin kullasta.