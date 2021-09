Tiiviit neuvottelut Taysin maakaupoista jatkuvat – maa-alueiden ostosta keskustelee Tampereen lisäksi kolme kaupunkia

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyrkii viemään maakaupat hallitukseensa syyskuussa. Uusi valtuusto kokoontuu 27. syyskuuta ja valitsee muun muassa uuden hallituksen.

Neuvottelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (Pshp) omistamien maa-alueiden myymisestä Tampereen kaupungille ja mahdollisesti muillekin jäsenkunnille jatkuvat tiiviinä.

Maa-alueiden myymisestä neuvoteltiin osapuolten kesken viimeksi keskiviikkona aamupäivällä.

– Pyrimme tuomaan esityksen hallituksellemme syyskuun aikana, minkä jälkeen Tampereen kaupunki voi ottaa asiaan kantaa, sanoo Pshp:n talousjohtaja Pasi Virtanen.

Pshp:n uusi valtuusto kokoontuu maanantaina 27. syyskuuta, eli vanha hallitus käsittelee Virtasen mukaan maanmyyntiesitystä todennäköisesti ainakin kokouksessaan 20. syyskuuta.

Pshp:n vanha hallitus jatkaa tehtävässään, kunnes uusi hallitus on tullut valituksi. Uuden hallituksen kokoonpano vahvistetaan 27. syyskuuta.

Myyntituottoja alijäämän kattamiseen

Pshp on käynnistänyt neuvottelut maa-alueidensa myymisestä niissä kunnissa, joissa sillä on toimivia yksiköitä.

Maata myymällä Pshp:n on määrä kattaa tällä hetkellä muun muassa koronasta johtuvat noin 30 miljoonan suuruiset alijäämänsä.

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ilmoittivat viime vuoden puolella, että ne eivät aio maksaa kertyneitä alijäämiä, vaan alijäämä tulee kattaa myymällä sairaanhoitopiirin maa-alueet sijaintikunnille. Sairaanhoitopiirin valtuusto teki joulukuussa 2020 tämän mukaisen päätöksen.

Pshp on nyt käynnistänyt neuvottelut maa-alueidensa myymisestä Tampereen, Nokian, Sastamalan ja Valkeakosken kaupunkien kanssa.

Tampereen Kaupin 21 hehtaarin suuruisten maa-alueiden arvo on noin 55 miljoonaa euroa. Sastamalan ja Valkeakosken alueiden arvo on yhteensä pari miljoonaa euroa. Sastamalan alueen pinta-ala on 2,35 hehtaaria ja Valkeakosken 2,9 hehtaaria. Maakaupoista neuvotellaan myös Nokian Pitkässäniemessä.

Maiden tasearvo on 10 miljoonaa euroa

Mahdollisen kaupan toteutuessa maanmyyntivoitoksi kirjattaisiin myyntihinnan ja maa-alueiden tasearvojen erotus, joten arvioidut summat eivät olisi alijäämää pienentäviä sellaisenaan.

Taseessa maa-alueiden arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Tampereen konsernijohtajan Juha Yli-Rajalan mukaan neuvottelut ovat kesken, eikä tällä hetkellä ole varmuutta siitä, minkä verran Pshp on valmis maitaan myymään.

– Pshp selvittää parhaillaan muitakin keinoja alijäämänsä kattamiseksi, joten tilanne maakaupan osuudesta kattamisessa on toistaiseksi epäselvä, arvioi Yli-Rajala.