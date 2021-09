Tamperelainen Laine-lehti sai Pirkanmaan palkinnon – ”Moderni, yllättävä ja maailmaa uudella tavalla katsova”

Pirkanmaan palkinto myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä.

Aamulehti

Neule- ja lifestyle -lehti Laine on saanut vuoden 2021 Pirkanmaan palkinnon. Palkinnon perusteena on Jonna Hietalan ja Sini Kramerin luoman laadukkaan lehden moderni, yllättävä ja maailmaa uudella tavalla katsova ote. Tunnustuksen myönsi Pirkanmaan liiton maakuntahallitus keskiviikkona.

Tampereella toimitettu Laine on englannin- ja suomenkielinen printtilehti, joka sisältää neuleohjeita kansainvälisiltä huippusuunnittelijoilta, tarinoita ja haastatteluita. Menestystarinaksi kasvaneella lehdellä on lukijoita eri puolilla maailmaa. Lehden nimi, Laine, on ranskaa ja tarkoittaa villaa.

”On hienoa saada tunnustusta siitä, että teemme tärkeää työtä, meitä arvostetaan ja meidät noteerataan”, Jonna Hietala kommentoi palkintoa.

Kaikki sai alkunsa burnoutista, jonka Jonna Hietala koki noin kymmenen vuotta sitten. Siinä vaiheessa hänellä oli takanaan runsaan kymmenen vuoden nousujohteinen ura toimittajana, viimeksi Kotivinkin toimituspäällikkönä.

– Etsin identiteettiäni kolmikymppisenä perheenäitinä. Seuraava askel uralla olisi ollut suuren lehden päätoimittajuus, mutta totesin, että minusta ei sillä hetkellä löytynyt siihen tehtävään riittävää kovuutta, Hietala sanoo.

Lue lisää: Loppuun palanut Jonna Hietala muutti Tampereelle ja perusti lehden, josta tuli kansainvälinen jättimenestys – ”Jos haluaisin, voisin pistää itselläni rahoiksi, mutta en halua”

Jonna Hietala perusti ensin Tampereelle lankakaupan, jonka vakioasiakkaisiin kuului hänen tuleva yhtiökumppaninsa Sini Kramer.

Työtä intohimolla

Hietala käänsikin katseensa kohti pehmeämpiä arvoja. Hän sanoi itsensä irti, muutti perheensä kanssa takaisin Tampereelle ja perusti lankakaupan. Kun Hietalan kokemus kansainvälisestä neulekentästä ja tietotaito neulomisesta kasvoivat, heräsi myös vanha kiinnostus lehden toimittamiseen ja kustantamiseen.

– Halusin yhdistää nämä kaksi intohimoani. Yhtiökumppanini Sini Kramer oli siinä vaiheessa lankakauppani asiakas, jolla oli vahvaa osaamista ruokapuolelta ja sosiaalisesta mediasta. Tavoitteenamme oli tehdä lehti, jota itse haluaisimme lukea.

Tuloksena oli kansainvälisille markkinoille suunnattu, neulomiseen keskittyvä lifestyle-lehti. Laine on ilmestynyt joulukuusta 2016 lähtien. Sen noin 20 000 kappaleen painos myydään pääasiassa irtonumeroina jälleenmyyjien kautta.

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvän lehden lisäksi Laine Publishing julkaisee käsityökirjoja, ja tulossa on myös ruokakirjoja. Yrityksen liikevaihto on nyt 2,1 miljoonaa euroa, ja se työllistää vakituisesti kahdeksan henkeä.

– Palkinnosta tuli valtavan kiitollinen olo. Tämä työ on itseä niin lähellä, että on vaikea arvioida, miltä se muiden silmään näyttää. On hienoa saada tunnustusta siitä, että teemme tärkeää työtä, meitä arvostetaan ja meidät noteerataan.

Jonna Hietalan (vas.) ja Sini Kramerin tavoitteena oli tehdä Laineesta lehti, jota he itsekin haluaisivat lukea.

Pirkanmaan hyväksi

Pirkanmaan palkinto myönnetään yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille.

– Teemana oli uuden alku. Etsimme arvoja ja tekemistä, jotka henkivät huomisen elämäntapaa. Laineessa yhdistyvät rohkeus katsoa asioita uudella tavalla, kansainvälisyyden ja läheisyyden kohtaaminen sekä tinkimätön laatu, kiteyttää maakuntajohtaja Esa Halme.

Pirkanmaan palkinto on taiteilija Markku Salon tekemä Valkohäntä-pronssiveistos ja 7 000 euron rahapalkinto maakuntaneuvos Jussi V. Niemen rahastosta.