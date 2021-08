Nokialla jälleen ilkivaltaa tutulla alueella – risukasa sytytettiin palamaan vanhan tehdasrakennuksen pihassa

Viimeksi samalla alueella tehtiin ilkivaltaa viime viikon perjantaina, kun jätepuristin oli sytytetty palamaan.

Nokialla Lintuniemenkadulla on tehty jälleen ilkivaltaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta hieman ennen kello kolmea tiistai-iltapäivänä.

Tyhjillään olevan tehdasrakennuksen pihassa oli sytytetty palamaan isohko risukasa.

Pelastuslaitoksen yksi yksikkö kävi paikalla sammuttamassa kasan. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä omaisuusvahinkoja.

Viimeksi samalla alueella tehtiin ilkivaltaa viime viikon perjantaina, kun jätepuristin oli sytytetty palamaan.

Palomestari Joonas Suikkanen kertoi tuolloin Aamulehdelle, että vanha tehdasrakennus on vakiintunut ilkivallan kohde. Rakennukseen kuuluvassa kuljettimessa on kiipeilty, rakennuksen seiniä on maalailtu ja alueella on sytytelty pieniä paloja.