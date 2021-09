Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Katso, kuinka moni valtuutettu on kotikuntasi palkkalistoilla ja mihin se vaikuttaa – Tunnettu poliitikko kertoo, kuinka hänen puolueettomuuttaan epäiltiin: ”Roolini on herättänyt keskustelua”

Aamulehti selvitti, kuinka moni valtuutettu on kunnalla töissä Pirkanmaalla. Tutkimuksen mukaan kunnan menot nousevat, kun kunnan työntekijöiden määrä valtuustossa kasvaa vaikka vain yhdellä. Pirkanmaalaiset poliitikot kertovat, millaisia eturistiriitoja he joutuvat luottamustoimessaan pohtimaan ja millaisia paineita heihin kohdistuu. Kunnallispolitiikan professorin mukaan on perusteltua epäillä, että joskus roolit voivat mennä sekaisin.

Nokian kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Arja Laitinen (sd.) työskentelee nykyään johtajana yksityistä sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta edustavassa Hali ry:ssä. Laitinen sanoo, että päätöksenteon näkökulmasta hänen on ollut helpompi toimia luottamushenkilönä sen jälkeen, kun hän siirtyi kunnalta yksityisen palvelukseen. Aamulehti kuvasi Laitisen Nokian uuden kirjaston edustalla 30.8.2021.