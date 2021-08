Jätepuristin syttyi palamaan Nokialla, epäillään tahallaan sytytetyksi – Alue on vakiintunut ilkivallan kohde

Palo ei levinnyt rakennukseen ja pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Aamulehti

Nokian Lintuniementiellä vanhan kuorimorakennuksen seinustalla ollut jätepuristin syttyi palamaan perjantaina iltapäivällä.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 15.08.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joonas Suikkanen kertoo, että paloa epäillään tahallaan sytytetyksi.

Suikkasen mukaan vanha tehdasrakennus on vakiintunut ilkivallan kohde. Rakennukseen kuuluvassa kuljettimessa on kiipeilty, rakennuksen seiniä on maalailtu ja alueella on sytytelty pieniä paloja.

– Tämä on samaa sarjaa.

Palo ei levinnyt rakennukseen ja pelastuslaitos sai palon nopeasti sammutettua. Tapauksesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

