Kovat tulvat Hämeenkyrössä nostattaneet sateet väistyvät loppuviikosta – Pelastuslaitoksella ei ollut torstaina enää tehtäviä kellaritulviin liittyen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskus ei ollut saanut tulviin liittyen hälytyksiä enää torstaina. Tulvien aikana vettä satoi paikoin jopa 40 millimetriä.

Aamulehti

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrottiin torstai-iltana, että se ei ole saanut Hämeenkyrön keskiviikkoisiin tulviin liittyen enää hälytyksiä. Jätevettä tulvi ainakin 30 omakotitalon kellareihin ja ne rikkoivat myös runkoviemäreitä.

Hämeenkyrön yhdyskuntatekniikan päällikön Jari Luoma kommentoi torstaiaamuna kello 9 aikaa aamulle Aamulehdelle, että kovat sateet saivat aikaan tulvan, joka aiheutti Hämeenkyrön Lohipurontien päässä ison sortuman. Sortuman seurauksen runkoviemäreitä katkesi.

Luoman mukaan paikalla on erittäin vaikeaa tehdä korjaustöitä, koska sortuma on leveä ja toisella puolella on metsää. Korjaustöiden oli Luoman mukaan kuitenkin määrä alkaa torstaipäivän aikana. Paikalle yritetään toteuttaa ainakin väliaikainen ratkaisu.

Luoma kertoo, tulvatilanteen olleen pahimmillaan keskiviikkona kello 16 ja 21 välillä. Tulva oli kaatanut alueelta puita, syönyt Turkimusojan rantaa sekä vienyt rumpuja mennessään ja rikkonut rumpuviemäreitä. Torstaiaamuna tulva oli hänen mukaansa jo hellittänyt.

Aamulehti ei tavoittanut Luomaa kommentoimaan tilannetta tai korjausten etenemistä enää torstai-iltana.

Aikaisemmin hän kommentoi, että läheiseen Pappilanjokeen valuu Turkimusojaa pitkin kymmeniä kuutiometrejä puhdistamatonta jätevettä tunnissa.

Lue lisää: Ennennäkemätön tulva katkaisi runkoviemäreitä Hämeenkyrössä – Kuvat ja videot: Puhdistamatonta likavettä valuu vesistöön kymmeniä kuutioita tunnissa

Sateet väistyvät

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Helena Laakson mukaan Pirkanmaalla satoi kovien tulvien aikana 20-40 millimetriä vuorokaudessa.

– Jos katsotaan viimeisen 48 tunnin sateet, niin siinä on Tampereelle reilut 30 milliä tullut vettä. Juupajoella tuli reilu 40 milliä, Laakso toteaa.

Laakson mukaan kyseessä on ollut reilu sademäärä.

– Se tulee tuollaisen vuorokauden tai puolentoista vuorokauden aikana, kyllä se aika suuri vesimäärä on.

Viikonlopuksi Laakso kuitenkin ennustaa helpotusta sateiden osalta.

– Poutainen ja aurinkoinen ja vähä semmoinen kesäisempikin viikonloppu tulossa. Parikymppiä lämpötilat ja aurinkoista on.