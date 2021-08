Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Ennennäkemätön työvoimapula piinaa Taysia: irtisanoutumisissa noussut esiin uusi ilmiö – ”Hankalin kesä ikinä”

Pula kesäsijaisista on kuormittanut Taysin työntekijöitä. HR-johtaja Raija Ruorasen mukaan irtisanoutuneiden palautteissa rasituksesta on tullut kesän aikana useita mainintoja. Tietynlainen työ on ollut vaihtajien keskuudessa erityisen suosittua, kun alan työpaikkoja on paljon auki.

Tehyn pääluottamushenkilö Atte Tahvola ja Taysin HR-johtaja Raija Ruoranen tunnistavat työvoimapulan Taysin monilla eri toimialoilla. Kesällä tilanne oli erityisen vaikea, sillä kesäsijaisia ei saatu kaikille toivotuille paikoille.