Ennennäkemätön tulva katkaisi runkoviemäreitä Hämeenkyrössä – Kuvat ja videot: Puhdistamatonta likavettä valuu vesistöön kymmeniä kuutioita tunnissa

Tulva sai aikaan ison sortuman Hämeenkyrön Lohipurontien päässä ja katkaisi runkoviemäreitä. Hämeenkyrön yhdyskuntatekniikan päällikön Jari Luoman mukaan paikalla on erittäin vaikea tehdä korjaustöitä, koska sortuma on leveä ja toisella puolella on metsää.