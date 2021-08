Liikenne ruuhkautui pahoin Tampereen ja Kangasalan välillä Ysitiellä päällystystöiden takia

Pitkät autojonot johtuivat päällystystöistä.

Aamulehti

Liikenne oli pahoin ruuhkautunut Ysitiellä välillä Tampere–Jyväskylä keskiviikkoiltana noin kuudesta kymmeneen. Kangasalan Suinulasta 10,6 kilometriä Alasjärven liittymän suuntaan tehtiin päällystystöitä, ja liikennettä päästettiin ohitse yhdellä kaistalla kerrallaan.

Tampereen tieliikennekeskus lähetti ruuhkautumisesta tiedotteen noin kymmentä vaille kahdeksan aikaan keskiviikkoiltana, jolloin tien ruuhkautuminen oli jatkunut jo parin tunnin ajan.

– Sieltä on tullut useita soittoja ja viivytys liikenteelle on paljon tavanomaista suurempi. Jono on pitkä, tieliikennepäivystäjä Mikko Penkkala sanoi kahdeksan aikaan.

Penkkala arvioi, että iltaa kohden liikenne tiellä hiljenee ja odotusajat lyhenevät.

Kello kymmenen aikaan keskiviikkona tieliikennekeskus kertoi ruuhkan olevan ohitse.