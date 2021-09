Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Näihin metsiin halutaan moottoritie ja kehätie Lempäälässä ja Pirkkalassa, ja tässä ovat jättihankkeen todelliset syyt – suunnittelujohtaja kertoo avoimesti äärimmäisen vaikeasta projektista

Suunniteltu moottoritie ja 2-kehä ovat selvitysten mukaan ”merkittävä haitta” lähialueelle Pirkkalassa ja Lempäälässä. Kaavoittajalle jättimäinen tiehanke on Pirkanmaan vaikeimpia. Kävimme katsomassa, millaisiin maisemiin tiet aiotaan rakentaa ja selvitimme, miksi hanke on niin tärkeä. Puskiaisten oikaisu on ollut suunnittelijoiden kartalla jo 1970-luvulla, 2-kehä noin 10 vuotta myöhemmin.

Lähes koko ikänsä Pirkkalan ja Lempäälän välisissä rakentamattomissa metsissä kulkenut Rauno Pentti, 78, valokuvattiin 30.8.2021 Pulkajärven rannalla Pirkkalassa.

Aamulehti Pirkkalassa uusi 2-kehä aiotaan rakentaa Pulkajärven eteläpuolelta ja Puskiaisten moottoritieoikaisu kilometrin päähän järven itäkärjestä. Millaisesta paikasta on kysymys? Aamulehti kävi tutustumassa Pulkajärveen ja kysyi sen jälkeen, miksi tiet tehdään rakentamattomaan metsään.