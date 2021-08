Jotta sadonkorjuu voitaisi aloittaa, poudan pitäisi alkaa Pirkanmaalla heti. Yksittäinen poutapäivä ei enää riitä kovien sateiden jälkeen.

Maanviljelijä Ville Koivuniemi Ylöjärven Viljakkalasta kertoo, että kuvan peltoa ei välttämättä kannata puida lainkaan, sillä sateiden takia kasvi on alkanut itää uudelleen.

Viime päivien rankat sadekuurot pysäyttivät viljanpuinnin Pirkanmaalla. Sademäärää kuvaa se, että Tampereella on satanut elokuussa vettä perjantaihin mennessä yli 83 millimetriä, kun viime vuonna koko elokuun sademäärä oli 39,5 millimetriä.

– Sadetta on tullut viikon aikana niin, että se on pysäyttänyt sadonkorjuutyöt. Ennen näitä sateita päästiin vähän alkuun. Nyt sitten odotetaan poutaa, kertoo palvelupäällikkö Sari Hiltunen Pro Agriasta.

Hän kertoo, että pitkän aikavälin keskiarvo on Tampereella elokuussa 75 millimetriä.

Sademäärät ovat olleet runsaita myös Viljakkalassa Ylöjärvellä. Maanviljelijän Ville Koivuniemen mukaan perjantaina tilanne vaikutti pelloilla pahalta.

– Sade pilaa viljat täysin. Ne alkavat itää uudestaan. Viljaan tulee myös värivikaisuutta, se tummuu. Vilja ei ole sitten enää markkinakelpoista.

Ilmatieteenlaitoksen sääennusteen mukaan viikonvaihteessa pohjoisesta virtaa kuivempaa ja viileämpää ilmaa. Lämpötilat laskevat koko maassa ja sadekuuroja tulee paikoin.

Sateiden takia vilja on alkanut itää uudelleen ja tummua.

Koivuniemen tilalla vasemmalla olevaa peltolohkoa ei ole kannattanut puida, mutta oikealla olevalta lohkolta viljaa saatiin.

Edessä onnistunut ohrantähkä, taaemmassa uudelleen itäminen on alkanut.

Kuinka nopeasti poudan pitäisi armahtaa, että uusi itäminen ei alkaisi?

– Osassa itäminen on jo aluillaan. Se on vähän siinä ja siinä, saadaanko siitä markkinakelpoista vai ei saada. Poudan pitäisi alkaa ehdottomasti heti. Nyt on tullut vettä niin reilusti, että vuorokauden pouta ei riitä. Täytyisi saada vähintään muutaman vuorokauden lämmin poutajakso sadonkorjuun aloittamiseksi, Koivuniemi sanoo.

Hän kertoo, että pettymys ja toivo ovat viime päivinä vaihdelleet auringon käväistessä esillä ja häipyessä taas pilvien taakse sadekuurojen välissä.

Sää aiheutti jo aiemmin viljanviljelijöille ongelmia. Aamulehti haastatteli Koivuniemeä sään tuomista ongelmista edellisen kerran heinäkuun alussa, jolloin hän toivoi, että pitkiä hellejaksoja ei tulisi. Toisin kävi.

Liian myöhään

Hiltusen mukaan viljan kannalta Pirkanmaalla ideaali sadeaika olisi ollut heinäkuun puolella. Puintiaikaan osuvat sateet heikentävät laatua.

– Sateet vaikuttavat leivonta- ja myllyominaisuuksiin heikentävästi. Nämä sateet eivät todellakaan sada laariin. Päinvastoin, Hiltunen sanoo.

Heikentynyt leivonta- ja myllyominaisuus ei näy kuluttajalle asti, sillä myllyt saavat ominaisuudet kohdilleen, kertoo Hiltunen. Viljelijälle heikentynyt laatu näkyy alhaisempana hintana.

Hiltusen mukaan satoarviota tehdään parhaillaan, mutta kokonaisarvion tekoa vaikeuttaa, että toistaiseksi on päästy puimaan etupäässä kuivuudesta kärsineitä kevätviljoja.

– Niistä on hyvin vaihtelevia tuloksia ja myös hyvin matalia satotasoja.

Vaihteleva sato

Edellissyksynä kylvetyt rukiit ja vehnät pärjäsivät Hiltusen mukaan Pirkanmaalla paremmin kuin kevätviljat.

– Syyskylvöisten kasvien satonäkymät olivat aika hyvä, mutta kyllä helle niisti niistäkin terävimmän huipun, hän sanoo.

– Vaihtelua on paljon, paikoin on ihan kohtuullisia satoja, ja kun päästiin ennen sateita korjaamaan, niin laatukin on kohdillaan. Tosin jyvät ovat jääneet pieniksi helteiden takia.

Maanviljelijä Ville Koivuniemi kertoo, että tämän pellon sato oli onnistunut.

Koivuniemi ehti aloittaa ennen sateita viime syksynä kylvettyjen vehnän ja rukiin puimisen.

– Niissä sato oli kohtuullinen.

Kevätviljoista hän ehti puida ohraa ja kauraa. Kannattavuuden kannalta sateet tulivat pahimpaan mahdolliseen aikaan.

– Satotaso on sellainen, että kannattavuus menee miinukselle.

Koivuniemi sanoo, että viljan hinnannousu tilanteen täysin korjaavalle tasolle on erittäin epätodennäköistä – ja etenkin siksi, että myös tuotantoon tarvittavien tarvikkeiden ostoon käytetty raha pitäisi saada takaisin.

Maanviljelijä Ville Koivuniemi tutkii uudelleen itäneitä kohtia viljapellossa.

Hälyttävä tilanne

Onko tilanne vakava?

– Tilanne on vakava ja hälyttävä. Suomessa hintapolitiikka ei ole seurannut ulkomailla tapahtunutta hinnannousua. Vaikka tulee huono sato määrällisesti ja laadullisesti ja teollisuus nostaisi hieman hintaansa, hinta ei tule nousemaan yhtään ruoassa. Vähän tässä miettii, mikä taho tekee persnettoa ja mikä ei, Koivuniemi sanoo.

Sateet vaikuttavat myös syyskasvien kylvöön.

– Sitä on aloiteltu öljykasveilla. Syyskasvien kylvökset hyötyvät kosteudesta, mutta ei vettä määräänsä enempää niitäkään varten tarvittaisi, Hiltunen kertoo.

Myös Koivuniemi on hankkinut syysviljan siemeniä kylvettäväksi nyt ensi satokautta ajatellen.

– Esimerkiksi syysohra pitäisi saada viimeistään elokuun toisella viikolla kylvettyä, mutta sitäkään ei päästä nyt sateiden vuoksi vielä tekemään. Syysvehnää voi kylvää vielä syyskuun alkupäivinä, mutta muutoin kylvö siirtyy seuraavan vuoden syksyyn. Siirtäminen on yrityksessä talouden ja rahankierros kannalta hankala.