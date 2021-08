Työvoimapula vaivaa nyt useita aloja Pirkanmaalla, mutta asiantuntijan mukaan kyse on osin myös mielikuvasta: ”Kannattaisi käydä läpi se, mitä on tarjolla"

Pirkanmaalla oli heinäkuussa uusia avoimia työpaikkoja yli 10 000. Ely-keskuksen ennakointiasiantuntijan Juha Salmisen mielestä työnantajien pitäisi etsiä rohkeammin itselleen työntekijöitä TE-toimiston asiakkaista.

Paitsi ravintola-alalla, Pirkanmaalla työvoimapulaa on myös metalli- ja konepajateollisuudessa, rakennus-, sosiaali- ja terveys-, kodinhoito-, opetus- ja siivousalalla.

Teollisuudessa avoimia paikkoja on esimerkiksi koneasentajille ja koneistajille, mutta työpaikkoja on yleisesti auki koulutustasosta riippumatta.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) ennakointiasiantuntijan Juha Salmisen mukaan Pirkanmaan tilanne on hyvin samankaltainen kuin koko Suomessa.

Tilanne vaihtelee kuntien sekä seutu- ja maakuntien välillä. Esimerkiksi seutukunnan reuna-alueilla voi olla vaikeaa saada sote- ja opetushenkilöstöä tai työvoimaa teollisuuden kokoonpanotehtäviin.

Mitä? Pirkanmaan työllisyystilanne Tiistaina 24. elokuuta julkaistiin Pirkanmaan työllisyyskatsaus heinäkuusta 2021. Uusia avoimia työpaikkoja oli heinäkuussa yli 10 000, mikä on erittäin paljon. Vuositasolla kasvua oli yli 5 100 paikkaa. Kaikista Pirkanmaan avoimista työpaikoista 64 prosenttia oli Tampereella. Eniten uusia avoimia työpaikkoja oli rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä palvelu- ja myyntityössä. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa Pirkanmaalla 28 535 henkilöä, yli 10 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Maakunnan työttömyysaste oli 11,5 prosenttia, kun koko maan lukema oli 12,3 prosenttia. Yli puolet työttömistä työnhakijoista on toisen asteen koulutuksen saaneita. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Pirkanmaalla eniten palvelu- ja myyntityössä sekä rakennus- ja valmistustyössä. Lähde: Ely-keskus

TE-toimistoon yhteyttä

Työvoimapula on Salmisen mukaan osittain myös mielikuvaa.

– Ensin kannattaisi käydä läpi se, mitä on tarjolla oikeasti, eikä vain aloittaa sitä mantraa, että ”meillä on rekrytointiongelmia, meillä on työvoimapula”.

Hänen mukaansa monella alalla työnantajat kokevat, että työvoimaa ei ole, hakemuksia ei tule, eivätkä he saa yhteyttä mahdolliseen työvoimaan.

Salminen uskoo, että tilanne olisi pitkälti korjattavissa sillä, jos työnantaja kävisi työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston asiakasvirrassa katsomassa, millaisia työntekijöitä siellä olisi tarjolla. Jos työnhakijan osaamisessa on heikkouksia, Salminen näkee, että työnantajan pitäisi tällöin ”lyödä lisää paukkuja”.

– Yrittäjällä on myös vastuu kouluttaa ja opastaa talon tavoille ja siihen tiettyyn tehtävään. Ei voi olla automaatio, että joku tulee valmiina koulun penkiltä. Kukaan ei tule mihinkään työhön koulun penkiltä suoraan.

– Heillä [TE-toimiston asiakkailla] on halu näyttää. Ja heillä on tieto, että kun he pääsevät töihin, se voi olla heille lottovoitto. Sellainen superosaaja, jolla on kaikki paikallaan, voi vaihtaa firmaa nopeastikin, jos joku tarjoaa paremman paikan tai palkan.

"Työnhakijoiden markkinat”

Ennakointiasiantuntija Juha Salminen keksii monia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa työvoimapulaan. Ne ovat työvoiman liikkuvuus, palkkaus, yrityksen ”sisäinen henki” ja luottamuspohja, johdon osaaminen ja markkinatilanteen vaihtelut.

Työntekijät, jotka pystyvät myymään osaamisensa ja tietotaitonsa ja haluavat vaihtaa työpaikkaa, yleensä onnistuvat siinä.

– Nyt on työnhakijoiden markkinat, hän tiivistää.

Hänestä olisi tärkeää, että työnantaja panostaisi henkilöstön kouluttamiseen ja ylläpitoon myös silloin, kun tilanne on huono. Näin työnantaja loisi luottamusta itsensä ja työntekijöidensä välille.

–Työntekijäkin antaa oman panoksensa paljon vahvempana yritykseen, kun hän tietää, että jos tekee hommansa hyvin, töitä on jatkossakin, hän perustelee.

Työnantajat voisivat Salmisen mielestä myös esiintyä useammin julkisuudessa ja esitellä omaa alaansa ja tilannettaan. Näin hänen mukaansa kasvatettaisiin kiinnostavuutta.

– On ollut sitäkin ongelmaa pitkään, että nuoret eivät hakeudu metallille, kun se on ollut tähän saakka sellaista on/off-toimintaa. Että hyvänä aikana töitä paljon, ja sitten on monta vuotta, kun on taantumaa, eikä ole töitä ollenkaan.

– Yrityksillä on pallo itselläänkin, haluavatko ne ylläpitää sellaista mielikuvaa.