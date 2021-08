Korjattiinko Parkanon Aurekosken pato lupien mukaisesti? – Alapuolen asukkaat valittivat veden vähyydestä, ely-keskus pyysi selvitystä

Pirkanmaan ely-keskuksen vesilain valvoja antoi maanantaihin saakka aikaa vastata, tehtiinkö padon korjaustoimet alkuperäisten lupaehtojen mukaisesti. Yhteinen Aurejärvemme -yhdistys valmistelee vastausta ely-keskuksen tiedusteluun.

Aamulehti

Pirkanmaan ely-keskuksen vesilain valvojalle, ylitarkastaja Piia Tikalle alkoi ennen elokuun puoltaväliä kantautua huolestuneita yhteydenottoja Parkanon Aurejärven alapuolisten koskien varrella asuvilta.

Vedenpinta muun muassa Alinen Aurekoskessa ja sen alapuolisissa vesistöissä oli lyhyellä aikaa pudonnut merkittävästi. Ely-keskukseen toimitettiin kaikkiaan kymmenkunta valitusta koskiuomien veden vähyydestä.

Varsin pian selvisi, että Yhteinen Aurejärvemme -yhdistys oli toteuttanut korjaustoimenpiteitä Aureskosken Jalostetehdas oy:n vieressä sijaitsevassa, luonnonmateriaaleista rakennetussa v:n muotoisessa padossa.

Toimien tavoitteena oli ennallistaa vuonna 1996 rakennettua patoa, jotta veden viipymä Aurejärvessä olisi pidempi ja vesi valuisi alapuoliseen vesistöön aiempaa tasaisemmin.

– Selvitimme asiantuntijan avulla vuonna 2020 pohjapadon tilannetta. Selvitys osoitti, että eroosio oli vuosikymmenten kuluessa syövyttänyt luonnonmateriaaleista tehdyn padon rakenteita, jolloin vesi valui korkean veden aikaan keväisin nopeasti alapuoliseen vesistöön. Yhdistys päätti, että korjaustoimia toteutetaan matalan veden aikaan kesällä 2021, sanoo Yhteinen Aurejärvemme -yhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo Seilo.

Muuttuiko muoto?

Seilon mukaan padossa kulumisen takia havaittua ohivuotoa korjattiin ajamalla lisää materiaalia padon sivustoille. Padon niskaa ei hänen mukaansa muutettu.

Seilo ei kuitenkaan kerro, oliko toteutetuille toimenpiteille haettu asianmukaiset luvat. Veden virtausta padosta ei kuitenkaan oltu korjaustoimien aikana katkaistu.

Ylitarkastaja Piia Tikan saamien yhteydenottojen mukaan padon muoto oli muuttunut merkittävästi.

– Olen nyt pyytänyt maanantaihin mennessä yhdistykseltä selvityksen toteutetuista toimenpiteistä. Padolla on vesilain mukainen lupa vuodelta 1992 ja lisäksi lupaan sisältyy kunnossapitovelvoite. Keskeistä asiassa on nyt se, onko muutostyöt tehty luvan mukaisesti ja onko padon rakenne muuttunut ratkaisevasti aiemmasta, sanoo Tikka.

Paranneltu Aurekosken pohjapato näyttää nyt tällaiselta.

Asukkaat huolestuivat

Myös Aurejärven lupa-alueen puheenjohtaja Seppo Äijälä alkoi saada viime viikolla huolestuneita puheluita alapuolen asukkailta.

– Alhaisesta vedenpinnan tasosta on tullut ainainen rutinan aihe Aurejärven alueella. Kuivuus on vaikuttanut, pohjavesi on alhaalla ja haihtuvuus on suurta. Lisäksi vesistön tilanteeseen ovat vaikuttaneet mökkiläiset, jotka ovat padonneet jokia ja puroja omiin tarpeisiinsa. Herää kysymys, pätevätkö vanhat luvat tai edellytetyt vedenkorkeustasot enää tämän päivän tilanteessa, sanoo Äijälä.

Laiturilta on nyt monta askelmaa vähävetiseen Parkanon Alinen Aurekoskeen.

Laajempi ilmiö

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen KVVY:n ympäristöasiantuntijan Heikki Holstin mukaan Aurejärven asukkaiden haitalliseksi kokema vedenkorkeuden alhaisuus ei ole yksittäinen ilmiö.

– Kysymyksessä on laajempi ilmiö, jota on selvitetty muun muassa 3 000 kiinteistönomistajalta Iso-Tarjanneveden alueella Mänttä-Vilppulassa, Ruovedellä ja Virroilla. Siellä valtaosa vastanneista oli valmiita tarjoamaan vapaaehtoista taloudellista tukea hankkeelle, joilla vedenkorkeutta voitaisiin nostaa isolla järvialueella, sanoo Holsti.

Vastaava kysely on menossa Kangasalan Vesijärvellä, ja luusua-alueen pohjakynnyksen muutostarvetta tutkitaan lisäksi Ylöjärven Kuusijärvellä.

Mikä? Aurekosken pato Hämeen läänin maaherran vuonna 1922 antamalla luvalla pidetty Aurekosken säännöstelypato sortui vuonna 1988. Länsi-Suomen vesioikeus määräsi vuonna 1992, että uoma on muotoiltava niin, että Aurejärven vedenkorkeudet ja järvestä purkautuvat virtaamat vastaavat padon aikana vallinneita arvoja. Aureskoski oy määrättiin muotoilun valmistuttua vuonna 1997 tarkkailemaan viiden vuoden ajan Aurejärven vedenkorkeuksia ja menovirtaamia. Jos tällöin havaitaan, ettei edellä tarkoitettua tulosta saavuteta, on uomaa asianmukaisesti muutettava, linjasi Pirkanmaan ympäristökeskus vuonna 2001.

Luvat oltava kunnossa

Heikki Holsti kuitenkin korostaa, ettei hyvää tarkoittavia toimia tule tehdä keinoja kaihtamatta.

– Vesilain mukaiset luvat patoja koskeviin muutostöihin on oltava kunnossa ja lisäksi alapuolisen vesistön asukkaiden on oltava myötämielisiä tehtäville toimenpiteille.

Holstin mukaan ongelmia vesistöalueilla ovat aiheuttaneet leudot talvet, jolloin vesien ennätyskorkeudet on saavutettu jo alkuvuodesta ja ”kevättulvat” on koettu tammi-huhtikuussa. Kuivat kesät ovat sitten vielä lisänneet matalan veden aiheuttamia ongelmia.

– Vesistöjen veden pidätyskyvyn parantamiseen tähtäävät toimet ovat pitkäkestoisia, ja hankkeita pitäisi edistää yhteistyössä ketään syyllistämättä, ehdottaa Holsti.