Irene Pitkäniitty, 71, ja muut Aamulehden lukijat kertovat, millaista on arki myöhäisessä keski-iässä: ”Nautin joka hetkestä” – Nämä neljä asiaa ratkaisevat toimintakyvyn säilymisen

65 vuotta täyttäneet eivät enää ole vanhuksia, vaan usein aktiivisia ja elämästä nauttivia eläkeläisiä. Tutkijat puhuvatkin nyt myöhäisestä keski-iästä. ”Alle 75-vuotiaita voisi hyödyntää yhteiskunnassa enemmän”, sanoo gerontologian tutkija Jenni Kulmala. Aamulehden lukijat kertovat, millaisia ovat ikääntymisen ilot.

Irene Pitkäniityllä on ompeluhuone, jossa välineet ja keskeneräiset työt eivät häiritse silmää. Työn alla ovat lapsenlapsen rikkoutuneet housut.

Astun sisään siistiin kotiin, jonka olohuoneessa useat valokuvat kertovat, että perhe on tärkeä.

Lapsenlapsia on neljä. Nyt kun pikkulapsivaihe on takana, nokialainen Irene Pitkäniitty sanoo, että heidän kanssaan on kiva jutella ja kuulla nuorten ajatuksia.

Käsitöitä tekevä mummo saa myös toiveita, mitä seuraavaksi voisi tehdä.