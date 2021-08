Luonnonsuojeluliitto valitti hallinto-oikeuteen Pirkanmaalle myönnetyistä karhuluvista – ”Sekoitettu keskenään vähän vääriä asioita”

Suomen luonnonsuojeluliiton suurpetokoordinaattorin mukaan karhuluvat on myönnetty väärin perustein. Suomen riistakeskuksen riistapäällikön mukaan luvat perustuvat siihen, että karhukantaa halutaan säädellä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kolmesta Pirkanmaalle myönnetystä karhunluvasta.

Luvat on myönnetty kannanhoidollisin perustein. Niistä kaksi myönnettiin Mänttä-Vilppulan, Ruoveden ja Virtain alueelle ja yksi Längelmäveden yhteislupa-alueelle Oriveden ja Juupajoen seudulle.

Ensimmäinen syy valitukselle on se, että karhukanta on piirin suurpetokoordinaattorin Marjaana Laaksosen mukaan liian pieni.

Pirkanmaan ja Pohjois-Hämeen alueella on Laaksosen mukaan niin vähän karhuja, ettei varaa ole yhteenkään kaatolupaan. Pirkanmaa kuuluu Pohjois-Hämeen vahvistuvan karhukannan alueeseen, jonka kautta karhut kulkevat vahvan karhukannan alueelta idästä lännen leviämisvyöhykkeelle, jossa karhuja on vähän.

– Puhutaan, että alueella olisi 30–35 karhua, mutta se määrä tuntuu oudolta. Niitä ei ole kukaan tarkalleen laskenut. Ne perustuvat ilmoituksiin, ja täytyy ottaa huomioon, että yhdestä karhusta on voitu antaa kaksi eri ilmoitusta.

Epätarkkoja liitteitä

Toinen syy valitukselle on se, että Laaksosen mukaan lupia on myönnetty väärin perustein.

Kannanhoidollinen poikkeuslupa perustuu lakiin. Laaksosen mukaan päätös karhuluvista on kuitenkin tehty vahinkoperusteisesti, jolloin edellytyksenä pitäisi olla, että metsästys kohdistetaan vahinkoja aiheuttaneeseen yksilöön.

Nyt, kun poikkeuslupa on kannanhoidollinen, metsästäjä saa kaataa Laaksosen mukaan minkä tahansa karhun.

– Tässä on tehty vahinkoperusteisilla syillä kannanhoidollisia päätöksiä. Päätökset ovat lisäksi hyvin epämääräisiä. Liitteissä ei näkynyt, millaisia vahinkoja alueella on ollut. On vain kirjattu, että missä vahinkoja on ollut ja niitä on kirjattu kahden vuoden ajalta.

– Liitteiden pitäisi olla hyvin tarkat. Nyt on sekoitettu keskenään vähän vääriä asioita.

Kannanhoidollisia poikkeuslupia

Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Jani Körhämö kertoo, että luvat, joita on myönnetty, ovat kannanhoidollisia poikkeuslupia.

– Ne eivät perustu vahinkoihin vaan siihen, että karhukantaa halutaan säädellä. Siinä mielessä vahinkojen perusteleminen ei ole relevanttia.

– Kannanhoidon taustalla on myöskin karhukannan hoitosuunnitelma, jonka ministeriö on vahvistanut.