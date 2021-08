Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Taysissa syntyy nyt vauvoja enemmän kuin vuosiin, mutta osasto on kovilla: käynnistyksiä jouduttu siirtämään – ”Aika vaikea tilanne, jos huoneet ovat täynnä”

Heinäkuun loppuun mennessä Tampereen yliopistollisen sairaalaan Taysin synnytysyksikössä oli syntynyt yhteensä 2 724 lasta. Viimeksi vauvoja on syntynyt tähän tahtiin vuonna 2017. Korona on kuitenkin tuonut omat haasteensa kiireiseen synnytysyksikön arkeen ja henkilökunnasta on paikoin kova pula.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Anne Koivumäen ja Juho Pajulahden esikoinen syntyi suunnitellulla sektiolla maanantaina 16.8.

Aamulehti Taysin synnytysten ja naistentautien vastuualuejohtaja Kirsi Kuismasen mukaan nyt ollaan vain hieman jäljessä vuoden 2017 lukemista, jolloin Taysilla syntyi vuoden aikana vauvoja yhteensä noin 4 700. – Meillä on nyt sellaiset noin 400 synnytystä kuukaudessa. Toki määrä riippuu myös kuukauden pituudesta, Kuismanen kertoo.