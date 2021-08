Avoin virtajohto kipinöi ja sähisi tien varressa Sastamalassa – ”Siinä on ollut todellinen vaara”

Nälkälänmäessä Sastamalassa tien vieressä ollut avonainen kaapeli ehti olla virrat päällä jonkin aikaa, ennen kuin se saatiin kytkettyä pois.

Virrallinen kaapeli on kuvassa maassa

Aamulehti

Sastamalan Nälkälänmäessä Nuupalankadun ja Kosionkadun risteyksessä jäi kesällä puretun pylvään jäljiltä maahan kaapeli, jossa virrat olivat päällä.

Kaapelin lähellä asuva Nina Dannert havahtui oikosulun kaltaiseen ääneen lauantain vastaisena yönä. Paikalla ei kuitenkaan näkynyt mitään. Hän oli varhain aamulla asiasta yhteydessä pelastuslaitokseen, joka ei vielä tuolloin tullut paikalle. Hän soitti myös Sastamalan sähköverkkoja ylläpitävään Carunan vikapäivystykseen.

Carunan käyttöpäällikkö Jarmo Ström kertoo, että asentaja kävi paikan päällä lauantaina aamulla kello viiden aikaan.

– Silloin hän totesi, että alueella oli katuvaloihin liittyvä virraton kaapeli. Asiakas oli paikallistanut rätinän viereiseen antennivahvistuskaappiin, johon meillä ei ollut pääsyä.

Kaapeli kipinöi

Sastamalan kaupungin kunnossapitomestari Heikki Järvensivu kertoo, että katujen kunnossapitoon tuli maanantaina ilmoitus katulampun sähinästä, josta tuli käsitys, että valaisin on rikki.

Paikallisten asukkaiden joukossa oli sähköasentaja, joka tutki asiaa. Tuolloin maassa ollut kaapeli tuli pintaan. Maanantaina illalla kaapeli alkoi sateen vuoksi kipinöidä. Tuolloin asukkaat ottivat yhteyttä pelastuslaitokselle, joka kävi eristämässä alueen.

Video näyttää, miten kaapeli kipinöi maassa:

Pelastuslaitos ilmoitti kaapelista Järvensivulle maanantaina. Heti sen jälkeen sähköasentaja kävi tutkimassa alueen ja sai kaapelista virran pois.

Kyseessä oli siis avonainen kaapeli, johon kytkeytyivät virrat, kun katuvalaistus laitettiin päälle elokuussa.

Pylväs poistettiin

Järvensivun mukaan kaapeli oli kiinni yhteiskäyttöpylväässä, joka oli kesällä purettu pois. Kaupunki ei ollut tietoinen pylvään purkamisesta.

Hän kertoo, että Nälkälänmäkeen on uusittu katuvalaistus ja kaapelit viisi vuotta sitten ja valaistukselle on oma virransyöttö. Puretulle pylväälle on ollut vanha virransyöttö.

– Siellä on ollut meille tuntematon sähkönsyöttö, eikä purkaja ole tehnyt asiallista lopetusta, vaan on jättänyt kaapelin maan pinnalle.

Strömin mukaan Caruna ei ole poistanut pylvästä paikalta. Hän selvitti asiaa ja kertoo, että pylväässä ei ole ollut Carunan verkkoa. Heidänkään kartoissaan ei näy pylväälle johtanutta vanhaa varasyöttöä. On siis mahdollista, että maan alla on ollut niin vanha virransyöttö, että se ei ole ollut kenenkään tiedossa.

Epäselväksi jää, kuka pylvään poiston on tilannut. Yleensä yhteiskäyttöpylväissä viimeisenä pylvästä käyttävä myös poistaa pylvään. Ström sanoo, että pylvään poistajat eivät yleensä ole sähköalan ammattilaisia, eikä heillä ole ollut tiedossa, että pylväässä on virrallinen johto.

Onnettomuuden ainekset

Järvensivu sanoo, että kaapelissa oli ainekset onnettomuuteen. Kummallista on myös, että kaapeli ei ole mennyt oikosulkuun ja polttanut sulakkeita.

– Onni on, että ei kenellekään ole sattunut mitään. Jos siihen olisi koira mennyt, niin olisi voinut mennä isäntä tai emäntäkin. Siinä on ollut todellinen vaara.

Ström sanoo, että Sastamalan kaltaiset tilanteet ovat onneksi harvinaisia, mutta silti tällaista tilannetta ei saisi tapahtua.

– Sähköpuolella pitää aina tarkistaa, erottaa ja maadoittaa. Sähkö johdon päässä vapaana on määräysten vastainen ja vaarallinen ihmisille ja eläimille.