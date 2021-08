Poliisi on Naistenmatkan koulun ilkivallantekijöiden jäljillä: ”Verkko kiristyy” – pirkkalalaiskoulun vahingot tuhansia euroja

Rikoskomisario Tommi Juvonen sanoo, että valvontakameratallenteiden, vihjeiden ja muun tutkinnan avulla tutkinta on edennyt hyvin. Pirkkalalaisen Naistenmatkan koulun väistötiloihin tunkeuduttiin kahtena viikonloppuna ja aiheutettiin vahinkoja tuhansien eurojen edestä.

Pirkkalan Naistenmatkan koulun väistötilojen tuhotyön tutkinta on edennyt hyvin. Rikoskomisario Tommi Juvonen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että valvontakameratallenteiden, tulleiden vihjeiden ja tutkinnassa esiin tulleiden seikkojen perusteella poliisi on epäiltyjen tekijöiden jäljillä.

Juvonen sanoo, että tämäntyyppisissä ilkivaltatapauksissa ratkaisuprosentti on yleensä aika korkea.

Naistenmatkan koulun väistötiloihin tunkeuduttiin heinä – elokuun taitteen ja elokuun ensimmäisenä viikonloppuina. Tiloissa tehtiin vahinkoja tuhansien eurojen edestä.

Esitutkinnan rikosnimikkeet ovat vahingonteko ja varkaus. Vahingonteko voi olla joko törkeä tai tavallinen, jos vahingot ovat kovat suuria.

– Rikosnimikkeet muokkautuvat tutkinnan edetessä.

– Useampi henkilö on epäilyksen alla, ja meillä on nimiäkin tiedossa. Tutkinta on edistynyt hyvin. Verkko kiristyy heidän ympärillään. Katsotaan, miten he liittyvät tapahtumaan.

Juvonen luonnehtii henkilöitä nuoriksi.

– Vanhempi porukka ei enää juuri tällaisia älynväläyksiä saa.

Vaikka tekijät eivät olisi rikosoikeudellisessa vastuussa, seuraamukset voivat silti olla vakavat.

– Tästähän tulee hemmetinmoinen lasku. Korvausvelvollisuus on, ja siitä ei ihan pääse irti. Korot päälle, niin tästä tulee harmia elämään moneksi vuodeksi.

Juvonen korostaa, että korvausvastuu on yhteisvastuullinen, eli velkasummasta vastaavat kaikki yhdessä täysimääräisesti. Jos joku korvauksia maksamaan joutuvista esimerkiksi aloittaa palkkatyössä muita aiemmin, korvauksia aletaan periä häneltä. Vastuullisten keskinäistä velkaa hoidetaan siviilioikeudessa.

Esitutkinnan valmistuttua ja epäiltyjen vahvistuttua, mahdollisia reittejä on kaksi. Rikos voi päätyä joko sovitteluun tai syyteharkintaan.

– Tämä riippuu osallisista, Juvonen sanoo.