Pirkanmaa

Nokian Viinikanniemi on ollut jo vuosia rakentajien kiikarissa – Nyt keskustelua herättäneen alueen rakentaminen etenee: ”Alue ei ole mitään tavallista kauraa”

Nokian Viinikanniemen tulevan pientaloalueen infran rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja teiden sekä esimerkiksi vesijohtoverkoston osalta alue on valmis rakennettavaksi marraskuun lopussa. Tontit alueelta luovutetaan mahdollisesti jo loppuvuodesta. Avoinna on vielä, myydäänkö tontit tarjouskaupalla.

Nokian Viinikanniemen uuden asuinalueen infran rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Tonttien luovutus alueelta alkaa viimeistään alkuvuodesta. Alueelta luovutetaan yhteensä 30 pientalotonttia, joista osassa on oma ranta.

Nokian puhutuimmalla ja keskustelua herättäneellä asuinalueella, Viinikanniemessä on otettu ensimmäinen suurempi harppaus kohti valmista, kun alueen infran rakentaminen alkoi noin kaksi viikkoa sitten. Pientaloja vaille valmis alue on marraskuun loppuun mennessä.