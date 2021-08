Uros-areenan avajaisiin enää muutama kuukausi: Selvitimme, missä vaiheessa suurprojekti on nyt ja mitkä ovat olleet haasteet – ”Stressaamisesta ei kukaan maksa ylimäärästä”

Tampereen keskustaan rakenteilla olevan Uros-areenan avajaisiin on aikaa enää noin neljä kuukautta. Tällä hetkellä paikan päällä työskennellään kovaa vauhtia, jotta kaikki saadaan valmiiksi joulukuuhun mennessä.

– Uros-areenalla on paljon kaikennäköisiä työvaiheita käynnissä tällä hetkellä. Pitkää päivää ja viikkoa tehdään.

Näin areenan tilannetta kuvailee Uros-areenan rakentamisesta vastaavan SRV Rakennuksen alueyksiköistä vastaava johtaja Henri Sulankivi.

Uros-areenan avajaisiin on aikaa noin neljä kuukautta. Sulankiven mukaan rakentamisen suhteen aletaan olla pikkuhiljaa voiton puolella, mutta töitä paiskitaan yhä kovasti.

Uros-areena on hallitseva kokonaisuus Tampereen keskustassa. Toimitusjohtaja Marko Hurme kertoo, että joulukuussa areena tulee olemaan kehityksellisesti eri tasolla kuin mikään muu vastaava.

Tällä hetkellä rakennuksen ulkopuolelle asennetaan julkisivuverhoilua. Sulankiven mukaan areenan pohjois- ja länsipuolella julkisivuverhoilu alkaa pian olla lopullisessa muodossaan, mutta eteläpuolelta sen sijaan verhoilua vielä puuttuu.

Kannen päällä tehtäviin rakennustöihin kuluu vielä tovi. Pihakiveys ja asfaltointityöt ovat kesken.

Valmistelussa ovat myös kannen varusteet ja näytöt. Kannelle tulee muun muassa penkkejä, roskiksia, lipputankoja, opasteita sekä infotauluille ja mainoksille tarkoitettuja led-näyttöjä.

Projektissa mukana olleilla on vahva usko siihen, että joulukuuhun mennessä areenalla kaikki rakennustyöt ovat valmiit.

Myös Uros-areenaa ympäröivät piha-alueet tehdään valmiiksi vielä ennen areenan valmistumista.

Tekeminen ei rajoitu pelkästään areenan ulkopuolelle. Sisätiloissa tehdään viimeisiä lattiapinnoituksia ja maalauksia, alakattotöitä sekä asennetaan kalusteita muun muassa wc-, toimisto- ja ravintolatiloihin sekä aitioihin.

Katsomoissa on tällä hetkellä penkkiasennukset käynnissä, ja katsomokaiteiden asennukset ovat alkamassa. Näitä töitä Sulankivi kuvailee isoksi rutistukseksi.

– Kova tohina on päällä, Sulankivi toteaa lueteltuaan tehtäviä töitä.

Tampereen Uros-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme kuvailee tunnelmaa hienoksi, kun areenan avajaispäivä lähenee. Pitkän suunnittelutyön jälkeen Hurme on iloinen siitä, että konkreettisia tuloksia alkaa näkyä.

– Olemme suunnitelleet areenaa pitkään, ja nyt se muuttuu todeksi. Tunnelma on tosi hyvä, Hurme kuvailee.

SRV:n alueyksiköistä vastaava johtaja Henri Sulankivi luottaa siihen, että areena tulee valmistumaan ajallaan. Aamulehti kuvasi Sulankiven areenan työmaan edustalla alkuvuodesta 2021.

Mikä? Uros-areena Valmistuu Tampereen keskustaan. Avajaisia juhlitaan 15.12.2021. Avajaisten pääesiintyjä on Eppu Normaali vahvistettuna Santtu-Matias Rouvalin johtamalla Tampere Filharmonialla. Kansi- ja areenahankkeen rakennustyöt alkoivat vuoden 2017 lopulla. Uros-areena toimii jääkiekon MM-kisojen päänäyttämönä toukokuussa 2022. Areena on kokonaislaajuudeltaan 50 000 neliömetriä. Areenan yhteydessä on muun muassa useita ravintoloita, hotelli ja kasino. Katsomopaikkoja on 15 000.

Haasteilta ei ole vältytty

Sulankiven mukaan projekti on sujunut pääasiassa aikataulussa, vaikka ongelmia työvoiman ja materiaalien saatavuudessa on ajoittain ilmennyt.

Siihen, mikä tilanne on budjetin kanssa, Sulankivi ei ota kantaa. Hän sanoo, ettei yhtiö kommentoi julkisuuteen yksittäisten projektien kustannustilannetta.

Työvoimapulaan Sulankivi kertoo syyksi sen, että rakentaminen on vilkasta, ja ala on täystyöllistetty. Kesälomat ovat myös aiheuttaneet haasteita resurssisuunnitteluun.

Vilkas rakentaminen on ollut syynä myös materiaalien saatavuushaasteisiin.

– Rakentaminen on vilkasta tällä hetkellä Suomessa, ja raaka-aineita haluavat useat muutkin omiin tarpeisiinsa, Sulankivi perustelee.

Koronaviruspandemia on kurittanut rakennusprojekteja laajasti maailmassa. Materiaaleista on ollut pulaa ja kustannukset ovat nousseet.

Sulankiven mukaan esimerkiksi joidenkin laattojen kanssa on ollut saatavuushaasteita, kun tehtaita on ollut kiinni. Myös hotellisiipeen tilattujen italialaisvalmisteisten kylpyhuone-elementtien kanssa oli viime vuonna jonkin verran vaikeuksia.

Sulankivi kertoo, että asennuksia on aikataulutettu uudelleen toimitusten mukaan.

Aamulehti kuvasi Uros-areenaa ulkopuolelta kesäkuussa. Vielä tuolloin julkisivu oli hyvin keskeneräinen.

Tällä hetkellä julkisivu näyttää tältä.

Projektin kokoluokkaan nähden Uros-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme on kuitenkin sitä mieltä, että siinä on onnistuttu hyvin.

Hän sanoo, että näin isossa työssä on aina joka tapauksessa haasteita. Ne ratkotaan yksi kerrallaan.

Suurimmat haasteet ovat liittyneet Hurmeen mukaan areenan ”ekosysteemiin” eli kokonaisuuteen, johon liittyy toistakymmentä yritystä sponsoreista ja vuokralaisia.

Useiden toimijoiden työskentely samassa projektissa on Hurmeen mukaan ollut monimutkaista, mutta palkitsevaa.

– Paras puoli on se, että monenlaista osaamista löytyy ja se tuo valtavasti lisäarvoa. Sen avulla saadaan luotua kansainvälinen huipputuote. Käänteinen puoli on se, että jokaisella taholla on omia tapoja tehdä ja työtä on siinä, että saa koko porukan ymmärtämään yhtenäisen kokonaisuuden.

Uros -areenan etelänpuoleinen julkisivu vaatii vielä työstöä. Sen sijaan areenan pohjois- ja länsipuolella julkisivuverhoilu alkaa pian olla lopullisessa muodossaan.

Kommunikaatio etänä

Tällä hetkellä areenan työmaalla työskentelee noin 500 henkilöä. Parin seuraavan kuukauden työntekijämäärä on 500-600 välillä, kertoo Sulankivi.

Työmaalla ei ole vältytty koronatartunnoilta.

Kesän aikana areena-työmaalla on ollut kaksi koronatartuntaa, joista on seurannut muutamia altistumisia työntekijöiden keskuudessa. Muita työntekijöiden vapaa-ajalla saamia altistumia on Sulankiven mukaan ollut myös muutamia.

Mikäli altistumisia tai tartuntoja työntekijöiden keskuudessa ilmenisi laajasti, Sulankiven mukaan on mahdollista, että työmaalla tehdään järjestelyjä korvaavan työvoiman lisäämiseksi.

Käytännössä tuo tarkoittaa uusien työntekijöiden palkkaamista.

SRV hoitaa areenan rakentamista, ja tällä hetkellä tiloihin päästetään ainoastaan tilassa toimivat vuokralaiset ja heidän tila- ja palvelusuunnittelijansa.

– Teams-yhteydellä kommunikoiminen on välillä haasteellista, kun emme ole päässeet aistimaan toinen toisiamme. Mutta me menemme SRV:n koronarajoitusten mukaan. Haluamme kunnioittaa niitä ja areenan valmistuvan ajallaan, Hurme kertoo.

Uros Live järjesti Tampere Kansi Visit Centerissä tiedotustilaisuuden areenan tulevista ravintolapalveluista kesäkuun alussa. Tuolloin pääkatsomokerrokselle eli K03-tasolle valmistuva Heineken baari näytti tältä.

Kymmentuntisia päiviä ja ylikin

Pitkää päivää areenan valmistumisen eteen painaa myös Sanna Virtanen.

Hän on työskennellyt Uros-areenalla yhteensä noin puolitoista vuotta. Aiemmin hän työskenteli Baronan kautta, mutta siirtyi noin kolme kuukautta sitten SRV:n kirjoille.

Virtasen vastuulla ovat areenan siivoukset ja raivaukset sekä niiden koordinoiminen eteenpäin. Virtanen toimii myös siivoojien työnjohtajana.

– Menen töihin aamuisin puoli kuudeksi ja lähden, kun siltä tuntuu. Olen töissä noin kymmenen tuntia. Välillä sekin voi venyä.

Virtanen arvelee, että omalla vastuualueellaan suurin työ ennen avajaispäivää on pois menevien tavaroiden raivaaminen sisätiloista. Aikataulupaineita hänellä ei kuitenkaan ole.

– Hyvällä porukalla kun tehdään, niin en usko, että rupeaa paineet rasittamaan, hän kuittaa.

Tältä areena näytti yläilmoista kuvattuna heinäkuussa 2020:

Valmista avajaisiin mennessä

Toimitusjohtaja Hurme kertoo odottavansa eniten sitä, että Uros-areena saadaan avattua asiakkaille, sillä heitä varten koko projekti on tehty. Hän odottaa innolla kuluttajien palautetta siitä, miten he ovat työssään onnistuneet.

Kun rakennuttajat ovat saaneet työnsä valmiiksi ja luovutushetki tulee, silloin Hurmeen mukaan nähdään se, vieläkö paikan päälle jää rakennettavaa avajaispäivän jälkeiselle ajalle.

Henri Sulkakivi tosin on luottavainen sen suhteen, että avajaispäivään mennessä rakentaminen on täysin paketissa. Hänen mukaansa ainakaan toistaiseksi ei vaikuta siltä, että rakentamista olisi tarve jatkaa enää avajaispäivän jälkeen.

Areenasta ikuisuusprojekti, jonka kehitystyö ei lopu avajaisiin

Vaikka rakentaminen valmistuisi joulukuussa, eivät työt kuitenkaan pääty siihen.

Hurme kertoo, että kyseessä on ikuisuusprojekti, jota ei olekaan tarkoituskaan saada täysin valmiiksi joulukuuhun mennessä valmiiksi. Tällä hän viittaa muun muassa teknologian kehittymiseen, jossa Uros-areena haluaa olla mukana.

– Tämä on jatkuvaa kehitystä. Me ei tulla koskaan valmiiksi, sillä muuten me jäädään vuoden 2021 tai 2022 kehitystasolle. Meidän pitää kehittyä muun maailman mukana.

Uros-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme aikoo esitellä areenaa valmistumisen jälkeen ”ylpeästi rintarottingilla”. Aamulehti kuvasi Hurmeen istumassa testattavana olevilla areenan istuimilla vuonna 2020.

Hän kuitenkin toteaa, että jo joulukuussa areena on kehityksellisesti eri tasolla kuin mikään muu vastaava, sillä viimeisin samantyyppinen uusi areena Eurooppaan on rakennettu yli kymmenen vuotta sitten.

– Meillä on nytkin viimeisen päälle olevat teknologiset laitteistot. Siinä mielessä voidaan rinta rottingilla ylpeästi avata tuo areena.

Lähestyvästä avajaisajankohdasta huolimatta Hurme kertoo, ettei häntä stressaa tuleva.

– Stressaamisesta ei kukaan maksa mitään ylimäärästä, niin kannattaa olla stressaamatta, Hurme toteaa naurahtaen.