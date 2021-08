Virroilla syttyi maastopalo – navakka tuuli on kaatanut puita ympäri Pirkanmaata

Tuuli on ollut lauantaina navakka, vaikka se ei ylläkään myrskylukemiin. Puita on kaatunut ympäri Pirkanmaata sähkölinjoille ja teille.

Aamulehti

Palokunta hälytettiin Virroille sammuttamaan maastopaloa lauantaina kahden aikaan päivällä. Palopaikka on Rajalahdentien varressa lähellä sähkölinjaa, joten on todennäköistä, että tuli on saanut alkunsa sähkölinjan päälle kaatuneesta puusta tai oksasta, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Juuso Nummela.

Navakka tuuli on kaatanut puita ympäri Pirkanmaata. Kaatuneita tai kaatumaisillaan olevia puita on jouduttu poistamaan eri puolilta maakuntaa. Kaikkiaan tehtäviä on ollut aamun ja kello kahden välillä noin kymmenkunta.

Puita on kaatunut sähkölinjoille ja teiden varsille. Puut eivät ole tukkineet teitä, vaan kaatuneet latvukset on voitu kiertää. Virtain tulipalon lisäksi tuuli ei ole tiettävästi aiheuttanut isompia ongelmia.

Nummelan mukaan päivä on ollut pelastajille vilkas, mutta ei kovin kiireinen.

Tuulen voimakkuus ei yllä vielä myrskylukemiin. Tampereen Siilinkarilla tuulen nopeus on ollut reilu 10 metriä sekunnissa, mutta puuskat ovat olleet kovimmillaan yli 15 metriä sekunnissa.

Tänään on silti syytä huolehtia pihojen teltoista ja trampoliineista, jotta ne pysyisivät paikoillaan, palomestari neuvoo.