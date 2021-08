Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapaukset jyrkässä kasvussa Sisä-Suomessa – ilmoitusten määrä kasvoi alkuvuonna lähes 60 prosenttia

Kyberrikollisuus ja poliisien vähentyneet resurssit ovat pidentäneet tutkinta-aikoja.

Aamulehti

Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät rikosilmoitukset ovat lisääntyneet kuluvan tilastovuoden aikana. Määrä nousi tammi–kesäkuun aikana Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella viime vuoden vastaavan ajan 140 tapauksesta 223 tapaukseen, mikä tarkoittaa lähes 60 prosentin kasvua. Näistä alle puolet on tapahtunut vuoden 2021 aikana, mutta ne tilastoituvat kuluvalle vuodelle ilmoituspäivämäärän mukaisesti.

Tilasto mukailee koko maan tilannetta. Tammi–kesäkuussa poliisin tietoon tuli hieman vajaa 2 500 seksuaalirikosta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on noin 27 prosenttia.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön osalta ilmoitusmäärät vaihtelevat vuosittain. Lukuja kasvattaa osaltaan poliisin paljastava toiminta.

– Niihin kuuluvat myös netissä tapahtuneet rikokset, esimerkiksi lasta seksuaalisesti esittävän kuvamateriaalin katselu ja levittäminen. Isossa kuvassa seksuaalirikosten määrä näyttää kaiken kaikkiaan olevan kasvava rikoslaji.

Omaisuusrikoksia vähemmän

Tammi–kesäkuun aikana Sisä-Suomen alueella tuli poliisin tietoon yhteensä 31 000 rikoslakirikosta, joka on noin 1 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rikoslakirikoksella tarkoitetaan sellaisia rikoksia, joiden tunnusmerkit ja rangaistavuus on säädetty rikoslaissa.

Omaisuusrikoksia Sisä-Suomen poliisi on saanut tietoonsa tänä vuonna 14 000, mikä on 1 300 vähemmän kuin edellisvuonna. Kuitenkin kun lukua verrataan vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, omaisuusrikosten määrä on kasvanut.

Omaisuusrikosten osalta kasvua tapahtui erityisesti kiristysrikoksissa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtoon liittyen. Viime vuonna tapahtuneesta tietomurrosta on tullut vielä alkuvuodesta rikosilmoituksia.

Petosten määrä internetissä on noussut, mikä näkyy koko maan laajuisessa tilastoinnissa. Kyberrikosten lisääntyminen on pidentänyt tutkinta-aikoja. Heikinheimo kertoo, että esimerkiksi Suomen huumausainerikollisuuden kaupasta valtaosa käydään netin kautta.

– Poliisin näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että täytyy tutkia myös epäiltyjen puhelimia ja tietokoneita. Niistä voi löytyä arvokasta tietoa. Sitä tietoa ei ole helppo kaivaa esiin, joskus se on jopa ihan mahdotonta, Heikinheimo kertoo.

Pidentyneet tutkinnat

Poliisin tutkinta-ajat pitenivät valtakunnallisesti viime vuodesta. Sisä-Suomen poliisilaitoksen tutkimien rikoslakirikosten tutkinta-aika piteni 126 vuorokaudesta 154 vuorokauteen. Koko maassa tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella.

Erityisen huolissaan Heikinheimo on tulevien vuosien henkilöresurssien riittävyydestä. Poliisin resurssitilanne näkyy erityisesti rikostorjunnassa. Heikinheimon mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana selvitysprosentit ovat heikentyneet ja tutkinta-ajat pidentyneet.

– Väistämättä poliisin mahdollisuudet huolehtia tehtävistään heikkenevät, mikäli henkilöstömäärää tulevina vuosina joudutaan vähentämään.