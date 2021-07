Juuri nyt: Kaksi menehtynyt onnettomuudessa Kuhmoisissa – Auto suistui tieltä ja päätyi katolleen ojaan tiellä 24

Henkilöauto ajoi ulos ja päätyi katolleen ojaan.

Kuhmoisissa tiellä 24 on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus tiistaina iltapäivällä. Onnettomuudessa menehtyi Sisä-Suomen poliisin mukaan kaksi henkilöä. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi on paikalla.

Tampereen tieliikennekeskus kertoo ensitiedotteessaan, että onnettomuus tapahtui Kuhmoisten ja Suoniemen välisellä tiealueella noin kello 13.09.

Pirkanmaan pelastuslaitos kertoo, että onnettomuudessa henkilöauto ajoi ulos ja päätyi katolleen ojaan.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tieliikennekeskukselta kerrotaan, että onnettomuuspaikkaa ei pääse ohittamaan, vaan tie on kokonaan suljettu liikenteeltä. Tarkkaa arviota raivaustöiden kestosta ei voida antaa, tieliikennekeskukselta sanotaan.

Tieliikennekeskus kertoi kello 13.51, että autoilijoita suositellaan kiertämään onnettomuuspaikka jo kauempaa vaihtoehtoisia reittejä pitkin.

Uutinen päivittyy.

Oikaisu kello 14.02:: Onnettomuus tapahtui tiellä 24, ei nelostiellä.