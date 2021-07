Kuuma kesä aiheutti ongelmia Pirkanmaalla: Asukkaita pyydetään säästämään vettä, juomaveden joukossa lapsille haitallista ainetta – ”Ilmiöt tulevat jatkossa lisääntymään”

Erityisen haavoittuvia kuivuudelle ovat pienten pohjavesimuodostumien alueella olevat pohjavesikaivot. Pirkanmaalla isossa osassa vesihuoltolaitoksista juomavesi valmistetaan pohjavedestä. Tampereen vesi tuottaa vetensä pääasiallisesti pintavedestä

Aamulehti

Kuuma ja kuiva kesä on vaikuttanut Pirkanmaalla hanaveteen. Ongelmia on esiintynyt sekä sen määrässä että laadussa.

Parkanon vesi oy kehottaa parkanolaisia käyttämään vettä säästeliäästi, Parkanon kaupunki tiedotti keskiviikkona Facebook-sivuillaan. Vakavaa huolta veden riittävyydestä ei ole vielä, mutta jos kuivuus jatkuu, vesivarannot ovat heikot talvea varten.

Parkanon veden toimitusjohtaja Pentti Kangas kertoo Facebook-päivityksessä, että Vuorijärven pohjavesialueella pinta on keskimäärin 1,5 metriä alempana kuin kesän alussa. Se tarkoittaa, että alueella on vettä 330 miljoonaa litraa vähemmän kuin huippuaikana.

Lue lisää: Keskiviikon sateet jäivät odotettua heikommaksi – heinäkuu on ollut Pirkanmaalla poikkeuksellisen kuiva

Valkeakoskella vedessä korkea mangaanipitoisuus

Kuuma kesä on nostanut Mallasveden Tyrynlahden mangaanipitoisuutta, Valkeakosken kaupunki kertoi lauantaina nettisivuillaan. Järvivettä käytetään talousveden raaka-aineena Valkeakoskella.

Valkeakosken vesiasemalta pumpattavan talousveden mangaanipitoisuus on heinäkuussa ollut korkeimmillaan 270 mikrogrammaa litrassa, kun se alkuvuonna oli 5–20 mikrogrammaa litrassa. Laatuvaatimuksissa ei ole määritelty terveysperusteista raja-arvoa mangaanille, mutta tavoite on 50 mikrogrammaa litrassa.

Kaupungin mukaan talousvettä voi käyttää normaalisti. Mangaani aiheuttaa jonkin verran teknisiä ja esteettisiä haittoja, mutta pitoisuus on huomattavasti alle terveysperusteisen enimmäisarvon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan mangaani on välttämätön hivenaine pieninä määrinä. Se voi kuitenkin aiheuttaa veteen tunkkaista hajua ja makua sekä harmaata tai mustaa väriä. Suurimmilla pitoisuuksilla se kertyy putkistoihin.

Suuri pitoisuus on haitallista varsinkin lasten terveydelle. Riski kasvaa, kun sen pitoisuus juomavedessä on yli sata mikrogrammaa litrassa. Se voi aiheuttaa oppimis- ja käyttäytymishäiriöitä, hienomotorista kömpelyyttä ja älykkyysosamäärän alenemista.

Merkkejä ilmastonmuutoksesta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) johtava vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä näkee, että vastaavat ilmiöt tulevat jatkossa lisääntymään ilmastonmuutoksen edetessä.

Hänen mukaansa kuivuus vaikuttaa sekä veden saatavuuteen että laatuun. Se voi aiheuttaa myös riskejä yhdyskuntien ja kiinteistöjen vesihuollolle.

Kuivuusjaksoista tulee yhä yleisempiä Suomessa, vaikka vuosittainen sademäärä lisääntyy.

– Ilmastonmuutoksessa on kausivaihteluita, mutta tällaisena pidemmän ajan trendinä nähdään jo, mihin tämä on menossa. Tämä on osa isompaa dataa, joka todentaa, että ilmasto on muuttumassa.

– Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Meillä saattaa tulla sadetta yli äyräiden, mutta sitten tulee myös tällaisia hyvin pitkittyneitä kuivuusjaksojakin.

Vesihuollon toimintaperiaatteena on, että raakavedestä tuotetaan juomakelpoista vettä asiakkaille. Syvälän mukaan ketju on hyvin haavoittuva, jos raakavesi onkin käyttökelvotonta tai sen saatavuus on huono.

Lue lisää: Sinilevästä on tehty runsaasti havaintoja Pirkanmaalla – Jos kaksi ehtoa täyttyy, pian olosuhteet voivat olla tukalat levällekin

Mitä? Pohjavesi Pohjavesien pinta nousee keväisin, kun lumet sulavat. Kesän aikana ne laskevat, kun vettä haihtuu paljon. Syksyllä sateet taas hieman nostavat pintaa, ja talvella pinta laskee, jos maa on roudassa. Jos kesällä on pitkään kuivaa, vedenpinnan lasku on jyrkempää. Pirkanmaalla pohjavedet ovat laskeneet pitkän ajan keskiarvojen alapuolelle. Heinäkuun puolivälissä pinnat olivat jopa 10–35 senttimetriä niiden alapuolella. Edellinen kuiva vuosi oli 2018, jolloin pohjavesien pinta oli alimmillaan syyskuun alussa. Tällöin Oriveden mittausasemalla pinta oli yli metrin keskiarvon alapuolella. Tasainen pitkäkestoinen sade on tehokkaampi nostamaan pohjaveden pintaa kuin rankkasade. Kun maan kosteus on alhainen, pintakerroksen pitää kastua, että vesi pääsee imeytymään pohjavesiin asti. Lähde: Suomen ympäristökeskuksen pohjavesiasiantuntija Mira Tammelin.

Varavesiyhteydet tärkeitä

Suomessa juomavettä tuotetaan pinta- ja pohjavedestä. Esimerkiksi Tampereen vesi tuottaa vetensä pääasiallisesti pintavedestä. Tällöin pohjavesiesiintymien heilahtelut eivät vaikuta kaupungin alueella.

Erityisen haavoittuvia ovat pienten pohjavesimuodostumien alueella olevat pohjavesikaivot. Syvälän mukaan Pirkanmaalla on vesihuoltolain mukaisia vesihuoltolaitoksia noin 130, joista isossa osassa juomavesi on valmistettu pohjavedestä.

Syvälän mielestä vesihuoltolaitosten täytyy varautua ennalta kuivuuskausiin ja muihin häiriötilanteisiin ja varmistaa vedensaanti esimerkiksi varavesiyhteyksillä. Vesihuoltolaitokset voivat sopia, että ne toimittavat toisilleen vettä tai niillä voi olla useampia varavedenottamoita.

– Tällaisia on kyllä Pirkanmaallakin, isommat laitokset tekevät hyvää yhteistyötä tällä alueella.