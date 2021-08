Kun hälytys tulee, Santeri Salosella on vain muutama minuutti aikaa – Tällaista on arki sopimuspalokunnissa, joiden tulevaisuuteen liittyy nyt yksi iso huoli Pirkanmaalla

Aamulehti pääsi seuraamaan Kangasalan sopimuspalokunnan harjoituksia. VPK on monille harrastus, mutta vapaaehtoisten hälytystoiminnalla on valtava merkitys koko Suomen turvallisuudelle.

Tilaajille

Aamulehti, Kangasala

Sopimuspalokuntalaisen on oltava valmiina. Kotoa, ruokakaupasta tai harrastuksen parista on kyettävä lähtemään lyhyellä varoitusajalla hälytykselle. Muutaman minuutin sisään joutuu ajoittamaan ajomatkan asemalle, varusteiden pukemisen ja välineistön valmistelun. Viiden minuutin kuluttua hälytyksen saapumisesta avun on oltava jo matkalla.