Tänä kesänä on ollut poikkeuksellisen paljon apua tarvitsevia eläimiä – näin voi auttaa: ”Se on sellainen asia, jonka ihan jokainen pystyy tekemään”

Eläinsuojeluneuvoja Pia Viirolan mukaan eläinhoitajilla on ollut kiire, sillä apua tarvitsevia eläimiä on ollut paljon.

Eläinten auttamiseksi on tärkeää laittaa pihoihin matalia vesikippoja, joista linnut ja oravat voivat juoda. Kerran päivässä täytyy vaihtaa vesi.

Aamulehti

Poikkeuksellisen kuiva ja helteinen kesä on näkynyt apua tarvitsevien eläinten määrässä.

Lue lisää: Sää vaihtui kertaheitolla viileämpään, mutta loppuviikosta hellerajat paukkuvat jälleen Pirkanmaalla

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluneuvoja Pia Viirola kertoo, että lokinpoikasia on nääntynyt lämpöön ja oravanpoikasia on otettu iso määrä hoitoon. Samoin siilejä.

Lisäksi tervapääskyt alkavat tulla liian aikaisin pesistään pois.

– Oravanpoikasten pitäisi pärjätä omillaan, mutta kuivuuden takia ne nääntyvät vedenpuutteeseen.

Vesikippoja pihoihin

Viirolalla ei ole tarkkaa kuvaa siitä, millainen tilanne muualla Suomessa on, mutta hän on kuullut kollegoiltaan, että tilanne on ollut samanlainen ympäri Suomen.

Lue lisää: Kesäisin luonnonvaraisten apua tarvitsevien eläinten määrä räjähtää – toimi näin, jos kohtaat haavoittuneen eläimen

Eläinsuojeluneuvontaa tarvitsevia ihmisiä on myös ollut selvästi enemmän kuin esimerkiksi viime vuonna.

– Varsinkin Pirkanmaalla ihmiset ilmoittavat ilahduttavan valveutuneesti apua tarvitsevista eläimistä ja yrittävät itsekin auttaa, mutta eläinhoitajat ovat kyllä olleet hätää kärsimässä.

Eläinten auttamiseksi on tärkeää laittaa pihoihin matalia vesikippoja, joista linnut ja oravat voivat juoda. Kerran päivässä täytyy vaihtaa vesi.

– Se on sellainen asia, jonka ihan jokainen pystyy tekemään. Vesi on tärkein ja se sopii kaikille eläimille.

Milloin eläin tarvitsee apua?

Viirola neuvoo ihmisiä pitämään silmänsä auki sen varalta, jos jossain näkyy eläimiä, jotka ovat pulassa tai poikasia, jotka harhailevat omillaan, makaavat väärässä paikassa tai eivät reagoi.

– Nämä ovat merkkejä siitä, että eläin tarvitsee apua.

Jos ei tiedä mitä tehdä, Viirola neuvoo soittamaan eläinsuojeluneuvojalle.

Jos näkee, että eläin on loukkaantunut, sen voi ottaa talteen ja viedä eläinlääkäriin.

Apua tarvitsevia eläimiä tulee Viirolan mukaan yleensä kausittain. Ensimmäisenä kesäisin apua tarvitsee yleensä oravanpoikaset. Niiden jälkeen tulee linnunpoikaset.

– Meillä on sellainen rutiini, että tiedetään, missä mennään minkäkin vuoden kierrossa ja kenen kuuluu olla missäkin. Sen tiedon pohjalta osaamme neuvoa ihmisiä.