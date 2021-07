Pirkanmaalla syttyi tiistaina useita maastopaloja – palomestari kertoo, mikä on useimmiten syynä paloihin

Poikkeuksellisen pitkä hellejakso ja kuivuus eivät vielä toistaiseksi ole vaikuttaneet Pirkanmaan maastopalojen määrään dramaattisesti.

Kuva on otettu Kangasalan maastopalosta 27. kesäkuuta 2020.

Aamulehti

Pirkanmaalla syttyi tiistaina useita maastopaloja.

Päivän ensimmäinen maastopalo syttyi aamulla Ylöjärvellä. Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello 6.06.

Metsäkoneen kuljettaja havaitsi tulipalon harvennetussa metsässä Liikalantiellä Itä-Aureella. Palo oli jäänyt todennäköisesti kytemään edellisenä iltana metsäkoneen kipinästä.

Pelastuslaitos sai rajattua ja sammutettua rauhallisesti leviävän noin 25 x 25 -metrisen alueen tunnissa.

Salamat sytyttivät maastoa

Ruoveden Myllyperässä Sääsniementiellä syttyi päivän suurin maastopalo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta kello 13.34.

Pelastuslaitoksen mukaan palo oli luultavasti saanut alkunsa salaman iskusta, joka oli polttanut mäntykangasmetsää hieman yli puolen hehtaarin verran.

– Sijainti oli keskellä metsää, mikä teki pelastustehtävästä vaikean. Sinne jouduttiin vetämään letkua, ja palo oli kytenyt jo muutaman päivän, kertoo Pirkanmaan pelastuslaitoksen palomestari Heikki Havukainen.

Palo saatiin sammutettua tiistai-iltana kello kuuden jälkeen.

Myös Kuhmoisissa syttyi tiistaina maastopalo, jonka pelastuslaitos arvelee saaneen alkunsa salamaniskusta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Kuhmoisten Myllykylässä Ruolahdentiellä syttyneestä maastopalosta kello 16.03.

– Sen verran ukkosia on pyyhkinyt Pirkanmaan yli, että sitten kun ne metsään iskevät, ne jäävät helposti kytemään, kertoo Havukainen.

Kuhmoisissa maastoa paloi tiistaina noin 400 neliömetrin verran.

Ihmisten toiminta yleisin syy paloihin

Vaikka kesä on ollut kuiva, ja Suomessa on ollut poikkeuksellisen pitkä hellejakso, maastopaloja on ollut yllättävän vähän, sanoo Havukainen.

– Aika normaali vuosi on ollut tähän asti, vaikka on kuivaa.

Pelastustoimen tilaston mukaan Pirkanmaalla maastopaloja oli touko-kesäkuussa 78. Viime vuonna samaan aikaan maastopaloja raportoitiin maakunnassa 158 ja vuosina 2017–2019 keskimäärin 126.

Kuluvan heinäkuun aikana maastopaloja on raportoitu Pirkanmaalla yhteensä 34. Viime vuosina maastopaloja on ilmennyt maakunnassa heinäkuussa keskimäärin 30.

Koko Suomessa maastopaloja on tilastoitu puolestaan touko- ja kesäkuun aikana yhteensä 794 vuosien 2017–2019 keskiarvon ollessa 1 547. Heinäkuussa Suomessa on kirjattu 508 maastopaloa, kun viime vuosina keskiarvo on ollut noin 521.

Maastopaloja on Havukaisen mukaan vaikea ennaltaehkäistä. Ainoa, mitä tavallinen kansalainen voi tehdä, on olla huolellinen toiminnassaan.

– Jos on ollut poikkeuksellisen kuivaa, viranomaiset ovat lisänneet metsäpalolentoja ynnä muita.

Tarvittaessa myös turve- ja metsäkonetyöt lopetetaan tietyillä alueilla.

Maastopalojen alkuun on useimmiten syynä ihminen.

– Ihmisten toiminta, joko tahallinen tai tahaton, on suurin syyllinen edelleen, Havukainen sanoo.

Metsäpalovaroitus on voimassa eteläisessä Suomessa – myös Pirkanmaalla koko viikon ajan.