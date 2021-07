”Olen varsin skeptinen ja hämmentynyt, mitä tämä tarkoittaa” – EU:n tuore metsästrategia herättää epäilyksiä alan järjestössä Pirkanmaalla

Metsänhoitoyhdistys kokee Suomen metsän kulttuurillinen merkityksen eroavan monista muista EU-maista, mikä hankaloittaa yhteisen metsästrategian luomista.

Euroopan komissio julkisti perjantaina metsästrategiansa. Strategia herätti jo ennen julkaisuaan keskustelua.

Metsäasioissa toimivalta on jäsenmailla, mutta EU vaikuttaa jäsenmaihin ja myös niiden metsiin ilmasto- ja ympäristölainsäädännöllään.

Pirkanmaalla Metsänhoitoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Antti Teivaala kertoo suhtautuvansa strategiaan skeptisesti.

– Tässä kohtaa täytyy todeta, että olen varsin skeptinen ja hämmentynyt, mitä tämä tarkoittaa. Ihan hirveästi sieltä ei ole tähän saakka hyviä asioita tullut. Sellainen epävarma ja epätietoisuutta lisäävä olo, Teivaala avaa.

Teivaalan sanoo, että moni asia on vielä tässä kohtaa auki. Hänen näkemyksensä mukaan metsäpäätöksen tulisi olla lähtökohtaisesti kansallisissa käsissä ja lähellä kenttää.

– Meillä on ylipäätänsä kansallisesti hoidettu metsäasiat Suomessa hyvin. Täällä on ollut periaatteessa varsin tarkkakin säätely metsän uudistamiseen ja käyttöön. Tänne on luotu toimiva systeemi.

Käsitteet hämmentävät

Eniten Teivaalaa huolettaa se, miten erilaiset strategiassa esitetyt käsitteet tullaan lopulta tulkitsemaan.

– Miten sitten joku käsite määritellään ja tuodaan käytäntöön? Mitä se tarkoittaa? Kaikki nämä määrittävät sen, onko kyseessä todella surkea paketti, joka vie elinmahdollisuuksia koko Suomelta vai onko sen mahdollista olla siedettävä.

Teivaala kertoo metsän kulttuurillinen merkityksen eroavan Suomessa monista muista EU-maista, mikä hankaloittaa yhteisen metsästrategian luomista.

– Se on kulttuurillisesti ihan eri käsite. Kun lähdetään siitä luomaan yhteistä metsästrategiaa niin voidaan mennä pahastikin harhaan. Siinä kärsii biologia, hiilensidonta, ilmasto sekä sosiaalinen ja taloudellinen puoli.

Ilmastoasioissa Teivaala kokee Suomen metsien olevan edelläkävijä muihin Euroopan maihin verrattuna.

– Ilmastoasiat ovat toki ylikansallisia ja metsänomistajat ymmärtävät erittäin hyvin sen. Jos tämä kuumuus ja ilmastonmuutos menee eteenpäin kaikkien pitää tehdä osansa ja täällä on tehty jo vuosikymmeniä. Meillä metsä on lisääntynyt ja hiilensidonta samalla.