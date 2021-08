Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Aamulehden selvitys: Näin paljon eläkettä maksetaan Pirkanmaalla, katso kotikuntasi tilanne – Pirkkalassa lähes 600 euron ero miesten ja naisten välillä

Keskimääräisissä eläkkeissä on Pirkanmaalla naapurikuntien välillä jopa satojen eurojen eroja. Yhdessä kunnassa eläkeläisiä on jopa yli puolet. Naisten eläke on yhä merkittävästi pienempi kuin miesten, eivätkä ennusteet lupaa kuilun katoavan ihan äkkiä. Lue Aamulehden kattava selvitys eläkkeistä Pirkanmaalla.

Yrjö Utunen, 71, ja Marita Kiuru, 77, ovat molemmat eläkkeellä. Utusella eläkepäiviä on takana 8 vuotta, Kiurulla enemmän. Raha riittää elämiseen, mutta sairaudet ja yllätykset tuottavat ongelmia, Kiuru sanoo.

Aamulehti Useampi kuin joka neljäs pirkanmaalainen on eläkeläinen. Viime vuoden lopussa 142 332 henkilöä eli yli 27 prosenttia maakunnan väestöstä sai eläkettä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista. Pirkanmaalla on yli 520 000 asukasta. Heistä yli 120 000 oli täyspäiväisesti vanhuuseläkkeellä.