Puhelin soi Apianlahden leirintäalueella Valkeakoskella nyt jatkuvasti, ja moni kysyy paikkaa vasta tienpäältä – ”Reissuja ei suunnitella enää niin tarkasti”

Apianlahden leirintäalueen tiiminvetäjä Marika Kukkola kertoo, että kuluvana kesänä vakiokävijöiden lisäksi alueella on yöpynyt useampi ensikertalainen. Vipinää on riittänyt myös leirintäalueen terassilla, jossa väkeä on riittänyt välillä ruuhkaksi asti.