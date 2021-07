Hellekesä ja korona-ajan puutarhainnostus näkyvät taimitarhalla Valkeakoskella – Muoti-ilmiöt määritellään pitkälti Euroopassa, yrittäjä arvioi pihojen seuraavat suosikit

Valkeakosken Ritvalassa sijaitsee suuri taimitarha, jonka alueella kasvaa noin 500 erilaista lajiketta. Pelkästään koristepensaita kohoaa ruukuissa noin 80 000 kappaletta. Korona-ajan puutarhainnostus näkyy taimitarhalla vahvasti.

Tilaajille

Valkeakoskella sijaitsevalla Toijalan taimitarhalla on riittänyt kiirettä kuluvana kesänä. Vipinää on tuonut paitsi korona-aikana kasvanut into pihojen ehostamiseen, myös pitkään jatkunut lämmin ja kuiva jakso. Taimien kastelu on vaatinut tavanomaista kesää enemmän aikaa.