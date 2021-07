Tampere-Pirkkalasta lähti alkuvuonna yli 11 000 lentoa – Kysyimme miksi ja minne

Yhtään varsinaista lomalentoa ei ole koronapandemian aikana lentänyt Tampere-Pirkkalasta.

Lentoliikenne on elpynyt hitaasti. Matkustajia on ollut tammi-kesäkuussa 618. Kuvassa Tampere-Pirkkalan lentoasema vuonna 2018.

Tampere-Pirkkalan lentoasemalta on lennetty tammi–kesäkuun aikana yhteensä 11 334 kertaa, selviää Finavian tilastoista. Se tarkoittaa, että päivässä on lennetty noin 62 kertaa.

Matkustajamäärä on kuitenkin lentojen määrään verrattuna varsin maltillinen, 618 matkustajaa. Niistä 102 oli kotimaan matkailijoita.

Miksi lentoja on ollut vuoden alusta niin paljon, lentoaseman päällikkö Mari Nurminen?

– Tampere-Pirkkalan lentoasema on matkustajien lisäksi palvellut rahtilentoja, siviilikoululentoja ja sotilasilmailua. Näitä lentoja on ollut määrällisesti paljon, mutta niissä ei ole ollut matkustajia, joten matkustajamäärät ovat pysyneet lennoista huolimatta vähäisinä.

”Kyseessä on ollut lähinnä työmatkustelua”

Nyt EU-ja Schengen-maista voi saapua Suomeen, jos maan ilmaantuvuusluku on alle 25, matkustajalla on todistus täydestä koronarokotussarjasta tai hän on sairastanut koronataudin alle puoli vuotta sitten.

Finavialla ei ole eriteltyä tietoa siitä, ketkä matkustajista ovat työ- ja ketkä vapaa-ajan matkalla. Yhtään varsinaista lomalentoa, kuten matkanjärjestäjän tilauslentoa, ei kuitenkaan Nurmisen mukaan ole korona-aikana lentänyt Tampere-Pirkkalasta.

– Lisäksi voimassa olevat maahantulovaatimukset ja matkustusrajoitukset ovat rajoittaneet vapaa-ajan matkailua, joten sen perusteella voidaan ajatella, että kyseessä on ollut lähinnä työmatkustusta.

Lentoliikenne on elpynyt hitaasti

Nurmisen mukaan rahti- ja siviilikoululentojen sekä sotilasilmailun määrä on pysynyt lähes samana kuin aina ennenkin pandemiasta huolimatta. Matkustajamäärissä on sen sijaan notkahdettu.

Normaalitilanteessa, esimerkiksi vuonna 2019 ennen pandemiaa, matkustajia oli Nurmisen mukaan Tampere-Pirkkalan lentoasemalla noin 222 000 koko vuoden aikana.

Verrattuna kuluneen alkuvuoden lukemiin lentoliikenne on Nurmisen mukaan elpynyt todella hitaasti.

Vielä vuonna 2020 matkustajamäärä oli yhteensä 35 950. Nurmisen mukaan matkustajamäärä oli tuolloin tammikuusta maaliskuun puoleenväliin asti vielä normaalilla tasolla, sillä koronapandemia iski lentoliikenteeseen ja ilmailualaan pahimmin vasta vuoden 2020 huhtikuussa.

Syksy näyttää paremmalta

Syksyn suhteen ollaan toiveikkaita. Lentoyhtiöt kuten Air Baltic, Ryanair ja SAS ovat aloittamassa liikenteen näillä näkymin syksyllä Tampere-Pirkkalasta.

– Matkustajarajoitusten purun ja rokotusten etenemisen myötä syksy näyttää hieman paremmalta.

Nurmisen mukaan tulevaa on kuitenkin vaikeaa ennakoida, ja lentoyhtiöt tekevät itse päätökset siitä, mitä reittejä ne lentävät.

– Koronapandemian aikana tilanteet myös muuttuvat nopeasti.