Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Terhi Varin törmäsi eksoottiseen eläimeen kesken nurmikon­leikkuun – pirkanmaalaiseen löytöeläinpalveluun päätyy jopa 500 lemmikkiä vuodessa: ”Kissoista viisi prosenttia palaa kotiin”

Kesähelteellä lemmikkejä karkaa enemmän, kun ovia ja tuuletusluukkuja pidetään auki. Pirkanmaalaiseen löytöeläinpalveluun on kesäkuussa tuotu viitisenkymmentä eläintä. Suurin osa on kissoja, mutta listalla on myös kilpikonnia ja hamstereita sekä muutama papukaija tai kanarialintu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Ylöjärveläinen Terhi Varin löysi viikko sitten pienen hamsterin kesken nurmikonleikkuun. Omistajaa ei ole löytynyt.

Aamulehti Karkuteillä oleva lemmikki vai luontokappale? Ylöjärveläinen Terhi Varin kyseli paikallisessa Facebook-ryhmässä viikko sitten, tunnistaako kukaan vaaleaa, pörröistä jyrsijää. Sisälle pelastettu pikkueläin löytyi yllättäen kesken nurmikonleikkuun.