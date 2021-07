Nokian skeittipuisto saa tylyn arvion lajin harrastajilta: ”Tämä ei ole millään tavalla turvallinen paikka”

Nokian rullalautailijat ry:n puheenjohtaja Marko Lehtonen sanoo, että kaupungin nykyisessä skeittiparkissa asiat ovat pielessä suunnittelusta lähtien. Paikallisetkin harrastajat skeittaavat mielellään naapurikunnissa.

Asfaltti on röpelöinen, pahimmillaan kuoppainen, eikä sillä saa hyviä vauhteja. Kaatuminen asfaltille sattuu. Kaaren, ditchin ja funboxin alareunoissa metallinen liuska irvistää, ja betonissa on koloja. Kun on tarkoitus ottaa kova vauhti temppua varten, vaarana on töksäyttää rengas ja kaatua tai satuttaa itsensä törröttävään metallireunaan.