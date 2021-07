Useilla Tampereen uimarannoilla on tehty sinilevähavaintoja: ”Voi olla, että on hankalat ajat edessä” – näin tunnistat sinilevän

Lämmin sää on edistänyt sinilevien kasvua Pirkanmaalla, eikä loppua näy. Asiantuntijan mukaan seuraavan puolentoista viikon sää voi villiinnyttää kukinnot.

Tampereen Elianderin uimarannalta on raportoitu sinilevästä jälleen tällä viikolla.

Useilla Tampereen uimarannalla on todettu sinilevää. Uusia havaintoja kukinnoista on tehty ainakin Kaukajärven molemmilla uimarannoilla, Lahdesjärvellä ja Särkijärvellä sekä Olkahistenlahdella ja Suomensaaressa. Kaikissa näissä levää on todettu vähäisiä määriä.

Havainnot on kirjattu maanantaina ja tiistaina.