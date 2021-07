Pirkanmaalla toimiva kiertotalousyhtiö Ecolan siirtyy uuteen omistukseen

Yara ostaa kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin. Kaupan on tarkoitus toteutua elokuun lopussa.

Lannoiteyhtiö Yara Suomi oy ostaa kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolan oy:n. Kauppasopimus on jo allekirjoitettu, ja kaupan on tarkoitus toteutua elokuun lopussa, yhtiö tiedottaa. Yksi Ecolanin päätuotantolaitoksista on toiminut Kolmenkulman alueella Nokialla vuodesta 2017.

Yaran erikoistuotteiden johtaja Timo Räsäsen mukaan tavoitteena on tarjota kierrätyslannoitteita Suomen lisäksi laajemmin myös Euroopan markkinoilla. Räsänen sanoo tiedotteessa, että nyt Ecolanin ja Yaran osaamisen voi yhdistää paremmin kierrätyslannoitteiden edelleen kehittämiseksi.

Yara sanoo tavoitteekseen yhdessä viljelijöiden ja elintarviketeollisuuden kanssa osallistua ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon tarjoamalla kestäviä ratkaisuja, työkaluja ja osaamista kestävään viljelyyn.

Ecolan jalostaa teollisuuden sivuvirroista tuotteita metsä- ja maatalouteen sekä maa- ja ympäristörakentamiseen. Yrityksen toimintaan kuuluvat metsälannoituspalvelut. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Viitasaarella ja Nokialla, ja Ecolan työllistää 24 henkilöä.