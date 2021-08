Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Pirkanmaalla sijaitsevassa kansallispuistossa elvytetään luontoa tavalla, joka voi yllättää – Kävimme seuraamassa, kuinka metsä sytytetään tarkoituksella tuleen

Näky on kuin sotaelokuvasta, kun kymmenen hehtaarin männikkö roihuaa ja ilma värjääntyy savusta Seitsemisen kansallispuistossa Ylöjärvellä. Kyse on hankkeesta, jossa luontoa palautetaan nykyistä monimuotoisemmaksi. Luontokato on ymmärrettyä isompi uhka myös Pirkanmaalla. Kun metsä on sammunut, ensimmäisenä paikalle tulevat hyönteiset – sitten linnut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Seitsemisen kansallispuistossa järjestetyssä hankkeessa poltetaan vajaa 10 hehtaaria männikköä, jotta metsästä kasvaisi nykyistä monipuolisempi. Palo sytytetään ja sammutetaan talkoovoimin. Metsästysseuran jäsen Eero Kotisaari seurasi liekkien etenemistä hellepäivänä heinäkuussa.

Aamulehti Seitsemisen kansallispuistossa Ylöjärvellä palaa iltapäivän aikana melkein kymmenen hehtaaria männikköä. Ilma värjääntyy savusta paksuksi ja tuli kuumentaa ihoa. Hurjan näköiset liekit on sytytetty tarkoituksella. Hallittu polttaminen on yksi tapa, jolla metsien köyhtyvää elonkirjoa yritetään elvyttää.