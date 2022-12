Tässä 21 osuvaa Juha Sihdon pilapiirrosta vuodelta 2022

Pilapiirtäjä Sihdon vuosikoosteessa puhaltavat tavallista hyisemmät tuulet. Sota ja energiakriisi toivat piirroksiin kitkerää sävyä, mutta kyllä hymyynkin oli aihetta.

Aamulehti 11.3.2022. Vuoden puhutuin henkilö on ehdottomasti Venäjän presidentti Vladimir Putin. Valitettavasti hänestä ei voi sanoa mitään hyvää.

Eipä tammikuussa tiedetty, millaiset myrskyt maailmaa vuonna 2022 riepottelevat. Tulivat Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Eurooppaa hytisyttävä energiakriisi, ja koronakin on edelleen riesana.

Suomi on saanut kaikesta osansa, mutta kohtalaisen hyvin olemme päättäjiemme johdolla selvinneet, mitä nyt hallituksen sisäinen kiistely on välillä saanut otsasuonen pullistumaan. Ja hauskaakin on välillä ollut.

Aamulehti 4.1.2022. Tammikuussa sai tehdä lumitöitä hiki hatussa. Nato-keskustelu nosti päätään.

Aamulehti 14.1.2022. Korona on yhä keskuudessamme, rokotteiden nimet ovat tulleet kaikille tutuiksi.

Aamulehti 5.2.2022. Talviolympialaiset järjestettiin helmikuussa Kiinassa. Koronakaranteenit kipusivat otsikoihin, ihmisoikeuksista puhuttiin vähemmän.

Aamulehti 18.2.2022. Tampereen ratikkalinjan rakentaminen eteni. Näsijärveen alkoi muodostua iso tekosaari.

Aamulehti 25.2.2022. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, presidentti Putin oli jatkanut julmaa sotaa jo kymmenen kuukautta.

Aamulehti 8.3.2022. Ukrainan siviilikohteisiin on isketty säälimättä, ja ihmisten hätä on suunnaton.

Aamulehti 1.7.2022. Suomi pyrkii Naton jäseneksi. Toivottiin jopa, että asia sinetöitäisiin jo kesällä, mutta Turkki vitkuttelee yhä ratifiointipäätöstä.

Aamulehti 20.8.2022. Wilma Murto voitti elokuussa seiväshypyn MM-kultaa, media kohisi pääministerin biletysvideosta.

Aamulehti 27.8.2022. Sota alkoi vaikuttaa energian hintaan. Nousu näkyy etenkin sähkölaskussa.

Aamulehti 10.9.2022. Kuningatar Elisabet menehtyi 96-vuotiaana. Hänen valtakautensa kesti 70 vuotta.

Aamulehti 20.9.2022. Sara Hildénin taidemuseossa avattu näyttely toi syyskuussa Tampereelle kuuluisuuksia: muusikko Nick Cave ja näyttelijä Brad Pitt esittelivät avajaisissa omia teoksiaan.

Aamulehti 23.9.2022. Venäjä aloitti syyskuussa liikekannallepanon, osa nuorista miehistä pakeni maasta.

Aamulehti 4.10.2022. Sähkön kallistuminen nosti polttopuiden kysyntää, monin paikoin puusta alkoi olla pulaa.

Aamulehti 18.10.2022. Kerrankin toivottiin sateista ja tuulista syksyä, jotta energiaa riittäisi kaikille.

Aamulehti 21.10.2022. Olkiluodon uuden ydinvoimalan piti valmistua jo vuosia sitten. Epäonninen laitos ei vieläkään ole oikeassa käytössä.

Aamulehti 29.10.2022. Miljardööri Elon Musk osti sosiaalisen median Twitter-palvelun.

Aamulehti 11.11.2022. Tamperelainen rock-legenda Pate Mustajärvi ilmoitti lopettavansa uransa Popeda-yhtyeen laulajana. Vieläkin on epäselvää, jatkuuko Popedan tie kitaristi Costello Hautamäen johdolla.

Aamulehti 12.11.2022. Keskusta keikutti hallitusta, kun se kieltäytyi hyväksymästä saamelaiskäräjälakia. Puoluetta moitittiin yrityksestä nostaa romahtaneita kannatuslukujaan.

Aamulehti 19.11.2022. Korruption ja ihmisoikeusrikkomusten tahraamat jalkapallon MM-kisat pelattiin Qatarissa.