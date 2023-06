Lasten ja nuorten yksinäisyys kärjistyy kesälomalla – katso tästä asiantuntijan vinkit, mitä tehdä kun ”ei ole mitään tekemistä”

Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntija sanoo, että kesäloma tuntuu kuin hyppäisi mustaan aukkoon. Lapsilla ja nuorilla on kaikki maailman aika tehdä mitä vaan.

Lomalla voi joskus tulla olo, että ei ole mitään tekemistä. Sekään ei haittaa, sillä myös joutenolo on täysin hyväksyttävä lomanviettomuoto.

Vaikka kesäloma on monelle lapselle ja nuorelle odotettu ajanjakso, yksinäisyyden tunne voi lisääntyä kesälomalla. Mannerheimin Lastensuojeluliiton digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Kaisa Önlen kertoo, että koulujen loppu näkyy myös Nuortennetti-palvelussa. ”Yksinäisyys pelottaa ja puhuttaa kesällä eri tavalla, joten esimerkiksi keskustelupalsta aktivoituu enemmän kesällä.”

Hän muistuttaa, että koulujen loppu voi tuoda tullessaan isoja muutoksia varsinkin, jos siirrytään peruskoulusta toiselle asteelle tai alakoulusta yläkouluun. Nuoresta saattaa tuntua siltä kuin hyppäisi tyhjään aukkoon.

”Aina ei edes tarvitse olla suurta siirtymää tai poikkeamaa koulupolussa. Monesta lapsesta ja nuoresta tuntuu siltä, että omalla perheellä ei ole mitään tekemistä, ei ole lomamatkoja varattuna. Heistä saattaa myös tuntua siltä, että ’kaikki muut tekevät kaikkea’. Paljon on aidosti niitä, jotka oikeasti ovat yksin, eikä heillä ole mahdollisuuksia kokea kivoja asioita. He herättävät minussa suurta huolta.”

Mitä voi tehdä kun on kaikki maailman aika tehdä mitä vaan, mutta ei keksi mitään, Kaisa Önlen?

”Se taitaa olla monessa perheessä ajankohtainen ongelma. Kesällä monesti perusarkirytmi katoaa, syödään ja nukutaan vähän miten sattuu. Kesän tyhjyys tuntuu isolta juuri alakoululaisten keskuudessa, sillä monella on koulun ja/tai harrastuksen tiimoilta tiivis yhteisö eikä siellä samalla tavalla tunne yksinäisyyttä. Nuoren tai lapsen voi olla myös vaikea sanoittaa, mitä hän haluaisi kesällä tehdä.

Meillä on kovat paineet ja korkea suorittamisen tarve, mutta voisiko kesä sittenkin olla rauhoittumisen aikaa? Jos ottaisi edes hetken, jolloin ei tarvitse tehdä mitään – lukea kirjoja, katsoa elokuvia, valvoa myöhään, nukkua myöhään. Pieniä juttuja.”

Lista Mitä tehdä, jos tulee tylsää? Opi uusi taito tai harrastus. Mene piknikille. Käy huvipuistossa. Maista uutta jäätelömakua. Käy retkellä sellaisessa kaupungissa, jossa et ole ennen käynyt. Herkuttele lemppariherkuilla. Tee asioita, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Käy yöllä uimassa. Valvo niin myöhään, kuin huvittaa. Nuku yö teltassa tai taivasalla. Kokeile uutta kesäjuomaa. Vietä kavereiden kanssa leffailta. Leivo kesäherkkuja. Käy pyöräretkellä. Nauti kesästä. Lähde: Nuortennetti

Joillekin voi myös tehdä hyvää olla hetki itsekseen?

”Juuri näin! On tärkeää ladata akkuja, että jaksaa taas olla sosiaalinen. Yksinolo ei aina tarkoita sitä, että olisi yksinäinen. Lapsi ja nuori tarvitsee lomaa ja nollausta suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Juuri siksi myös joutenolo on hyvä muistaa, vaikka se saattaa vaikealta tuntuakin.

On hyvä suorastaan varmistaa, että kesälläkin tulee tylsiä hetkiä, rakentaa niitä ihan tarkoituksella. Tuolloin lapsella ja nuorella on erilainen mieli ja hän onkin avoin kaikenlaiselle erilaiselle, uusille ehdotuksille ja kokemuksille. Jos vaan menee koko ajan, sieltä voi olla rajukin pudotus alas.

Vanhempien on toki hyvä tunnistaa sekin tilanne, jolloin nuoren tai lapsen yksinolo kippaa yksinäisyyden puolelle. Se on iso teema, jota ei sovi sivuttaa minään vuodenaikana.”

Mistä tunnistaa, että lapsi tai nuori on liian yksin?

”Vanhemmilta tarvitaan näissä tilanteissa sensitiivistä otetta ja tuntosarvia. Hyviä tunnusmerkkejä ovat muutokset perusvireystilassa, alakulo ja se, että lapsi tai nuori ei ole oma positiivinen itsensä. Tasapainottelu on haaste: on tärkeää antaa jälkikasvulle mahdollisuus olla itsekseen, mutta ei liikaa.

Keskustelkaa avoimesti ja matalalla kynnyksellä kaverisuhteista, sillä myös kuormittava kaveruus voi lisätä alakuloa. Kaveritaitoja ja ystävystymistä voi harjoitella, ja kannattaa nähdä kesä mahdollisuutena tälle.”

Miten lähteä liikkeelle ja taittaa yksinäisyys?

”Erilaiset sovellukset oikein alleviivaavat yksinäisyyttä ja sitä, että kaikki muut menevät jossain, mutta itse ei. Voi olla vaikea lähteä liikkeelle, kun ei tiedä, mitä sanoa, minne mennä ja mitä tehdä – varsinkin, jos pelkää, että saa nenilleen ja tulee isoja pettymyksiä vastaan.

Kannattaa olla avoin ja joustava, ei kannata esittää muuta kuin on. Älä ole aina määräävä tekijä, ota muut huomioon, sovitteleva. Älä itse kävele muiden yli, mutta älä myöskään anna muiden kävellä sinun yli. Liian korkealle odotuksia ei kannata nostaa, kuten ei myöskään kynnystä kysyä jotain uutta kaveria mukaan seuraksi jonnekin. Me aikuiset harjoittelemme näitä sanoja asioita – kaikkien kanssa on hyvä tulla toimeen, mutta kaikkien kanssa ei tarvitse olla kavereita.

On myös tärkeää huomata, että et ole yksin yksin, vaikka siltä varmasti tuntuu. Jätskillä käyminen voi tuntua tylsältä, mutta voi helposti olla yksi kesän huippuhetkistä. Muista myös levätä ja ladata akkuja, kohta mennään taas.”