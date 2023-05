Mitä lahjaksi ylioppilaalle? – Aamulehden lukijat kertovat, mikä valmistujaislahja ilahdutti eniten

Antaako nuorelle rahaa vai voisiko jokin esine olla pysyvämpi muisto? Kysyimme valmistujaislahjan saaneilta, mikä on ollut mieleenpainuvin ja paras lahja.

Jos valmistujaislahjaksi antaa jotain muuta kuin rahaa, on syytä tuntea lahjan saaja hyvin.

Aamulehti

Moni pohtii valmistujaislahjaa nyt kuumeisesti. Pyysimme Aamulehden lukijoita kertomaan vinkiksi, mikä lahja on heitä ilahduttanut erityisesti. Toki rahaa pidettiin tärkeänä, mutta muitakin vinkkejä pähkäilyn tueksi tuli.

Lue lisää: Tässä ovat kevään ylioppilaat – Aamulehti kerää tähän juttuun Pirkanmaan ylioppilaiden nimet

Moni nuori muuttaa omilleen juhlien jälkeen, joten rahalle on käyttöä. ”Muutin opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja isoa tavaramäärää olisi ollut hankala muuttaa. Rahalla saa hankittua juuri sitä, mitä haluaa ja tarvitsee. Tavaraa antaessa pitäisi myös tuntea saajan maku todella hyvin”, muistuttaa Johanna Ropponen.

Rahalahjastakin voi jäädä käteen muutakin kuin kuitti: ”Rahalla pääsi pitkän uurastuksen jälkeen lomamatkalle unelmien kohteeseen. Ei aineellisesta krääsää vaan unelmia ja muistoja”, kirjoittaa Johanna Äikäs.

Tunnearvo on mittaamaton

Maija Joensuu kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2008. Hänellä on yhä käytössä peräti kaksi tuolloin saatua ylioppilaslahjaa. Edesmenneen mummon itse kutoma villalankamatto oli koskettava lahja, jonka arvoa ei voi rahassa mitata.

Toinen käyttöön jäänyt lahja oli rinkka: ”Se oli nuorelle ihmiselle vapauden ja jännittävien reissujen symboli. Vaikka nykyään arvostan enemmän aineettomia lahjoja, ovat nämä kaksi täysin erilaista lahjaa jääneet mieleen hyvällä tavalla”, Joensuu kirjoittaa.

Isoäidit ovat selvästi hyviä keksimään lahjoja, sillä myös Julia Hildén kertoo saaneensa elämänsä parhaan lahjan isoäidiltään: ”Hän antoi minulle vuonna 1999 yo-lahjaksi ompelukoneen, joka toimii edelleen moitteettomasti.”

Hyvä lahja on mietitty ja parhaassa tapauksessa saajansa näköinen, on se sitten rahaa tai esine. Eino Kandelin esimerkiksi arvostaa keväällä 2019 lahjaksi saamaansa katuruoka-aiheista keittokirjaa, vaikkei ole kirjaa käyttänytkään. ”Sain kylkeen vielä lahjakortin grillille: ’sitten kun et jaksa enää itse kokata’. Vaikka keittokirjaa en ole käyttänytkään, oli se omilleen muuttavalle sopiva, ja lahjakortti kylkeen loi huumoria lahjalle. Voisin kuvitella, ettei ihan kaikille sovi, mutta itse pidin kovasti lahjasta, sillä sitä oltiin selkeästi mietitty.”