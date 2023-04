Uusi ilmiöksi muodostunut päihde leviää nuorten keskuudessa kovaa vauhtia – Tätä mieltä tamperelaisnuoret ovat itse: ”Todella hälyttävää”

Aamulehden haastattelemat nuoret toivovat väkevämpää puuttumista asiaan. ”Nyt vain sanotaan, että vape ei ole ok. Se ei riitä.”

Sähkötupakoista on tullut pirkanmaalaisissakin kouluissa ilmiö, johon monessa paikassa on jouduttu puuttumaan ja viestimään huoltajille Wilman kautta. Kävimme Tampereella Hatanpään koulussa kysymässä, millaisia ajatuksia vapenakin tunnettu sähkötupakka herättää yläkouluikäisissä nuorissa.

Vaikka Hatanpään koulussa sähkötupakan käyttö eli vapeilu ei ole jokapäiväinen ongelma, yläkoululaiset itse arvioivat käyttäjiä olevan ”pelottavan paljon”.

15-vuotias Veera Toivola haluaisi, että nuoret kyseenalaistaisivat ikätovereidensa vapeilun ja toisivat haittoja esille. ”Kaverimielessä pitää voida sanoa, että vape ei ole ok!"

Ysiluokkalainen Veera Toivola, 15: ”Vaarallista, epäterveellistä ja ällöttävää”

”Vape on päihde, jota nuoret eivät saisi käyttää, mutta silti käyttävät. On todella harmillista, että moni nuori käyttää vapea. Siitä ei minun mielestäni tiedetä tarpeeksi eikä esimerkiksi pitkäaikaisvaikutuksia ole tutkittu riittävästi.”

”En ymmärrä vapen käyttöä, vaan se on minusta vaarallista, epäterveellistä ja ällöttävää. Silti todella moni käyttää, pelottavan moni. Tuntuu, että ehkä noin puolet tai ainakin joka kolmas minun ikäisistäni on vähintäänkin kokeillut ja osa vapeilee paljon. Nuuskaakin käytetään, mutta vähemmän kuin vapea. Nuuska on pääosin poikien juttu, mutta tytöt käyttävät vapea siinä missä pojatkin. Vapea on todella helppo saada esimerkiksi netin kautta tai kavereilta.”

”Vapen käytön taustalla on varmasti ryhmäpaine: yksi käyttää, ja sitten muille tulee halu miellyttää porukkaa ja kuulua siihen. Varmasti myös uhmakkuus ja kokeilunhalu saavat kokeilemaan vapea.”

”Olen huolissani vapea käyttävistä nuorista. Olen kuullut sitäkin, että sähkötupakan jälkeen ei tunne enää mitään ja on pakko käyttää jotain muuta. Tuleeko seuraavana tupakka tai jokin vielä vahvempi? Toivottavasti ei ja kyllä siinä vaiheessa pitäisi hälytyskellojen jo soida!”

15-vuotias Miska Tauriainen ei näe vapessa mitään hyötyä. ”Sen avulla voi korkeintaan päästä jengiin ja olla koulun cooleimpia tyyppejä. Minusta vapessa ei ole mitään coolia. Vaikka maku voi tuoda hetkellisen hyvän olon, sisältää vape kuitenkin nikotiinia, johon jää helposti koukkuun.”

Ysiluokkalainen Miska Tauriainen, 15: ”Vapesta on tullut nuorille ihme fantasia”

”Nikotiinia sisältävä imuke eli vape on nuorten mielestä vähän niin kuin tupakka, mutta ’lievempi’ ja ’terveellisempi’. Näin se ei suinkaan ole, vaan minusta vapeilu on tyhmää enkä halua pilata keuhkojani sillä.”

”Vapesta on tullut nuorille jokin ihme fantasia, ja varmasti kielletty asia houkuttaa. Nuorethan kyllä tietävät, että vape on kielletty, mutta siksihän se nyt niin suosittua onkin. Varmasti myös ryhmäpaine vaikuttaa.”

”Vapea on liikkeellä paljon, sillä saatavuus on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi viime vuonna. Minulla on sellainen vaikutelma, että ainakin joka kolmas, vähintään joka neljäs nuori on ainakin kokeillut vapea.”

”Meidän vanhempiemme aikana ongelmana on ollut rööki. Jokin aika sitten ongelma oli nuuska ja nyt on vape. Kuulostaa hassulta, mutta vape on tavallaan nyt muotia. Vanhemmat: katsokaa enemmän lastenne ja nuortenne perään, ihan vaan heidän oman turvallisuuden vuoksi. He eivät tätä asiaa nyt välttämättä itse ymmärrä.”

14-vuotiaan Alma Santasen mielestä kaikki vapea käyttävät nuoret eivät ymmärrä, että vapella on oikeasti isoja haittavaikutuksia, niitä pienennellään tai niistä ei edes puhuta. ”Nuoret eivät tajua jäävänsä kerrasta koukkuun. Kaverithan kertovat vapesta vain hyvät puolet, eivätkä haittavaikutuksia lainkaan.”

Kasiluokkalainen Alma Santanen, 14: ”Se on myrkkyä”

”En ymmärrä miksi ihmiset käyttää vapea. Minusta se on inhottava ja ärsyttävä, enkä halua itse edes kokeilla. Vape on addiktoiva tuote, joka ei tee sinulle hyvää. Se on myrkkyä.”

”Vapesta on tullut nyt niin iso hitti, että ’kaikki’ haluavat kokeilla. Uskon, että nuorista 70 prosenttia on ainakin kokeillut, ja se on ihan hirveä määrä. Olen huolissani, koska vapesta on tullut ihailtava asia ja se on oikeasti aika pelottavaa. Jos nuoret jäävät jo näin nuorena koukkuun, on se todella hälyttävää.”

”Vapea on helppo saada. Sitä myydään paljon somessa, ja varmasti liikehdintää on myös koulussa ja kaveripiirien keskuudessa. Veikkaan, että nuoret eivät ymmärrä tai edes tiedä vapen huonoista puolista. Koululla on rajatut mahdollisuudet puuttua tähän, sillä vapea liikkuu paljon vapaa-ajalla ja koulun ulkopuolella. Itse ohjeistaisin ja kertoisin vapen haittavaikutuksista rajustikin. Inhottavuus ja ällöttävyys voi saada joitakin lopettamaan tai jättämään kokeilutkin väliin. Nyt vain sanotaan, että vape ei ole ok. Se ei riitä.”

13-vuotias Onni Rekonen on kuullut, että koulun vessassa olisi käytetty vapea.

Seiskaluokkalainen Onni Rekonen, 13:

”En itse käytä vapea, joten en tiedä, miksi sitä käytetään. Minusta se on oksettava tapa, mutta ehkä vapea käyttävät haluavat esittää coolia. Vapen nikotiini myös koukuttaa, ja osa ryhtyy ryhmäpaineen vuoksi vapeilemaan.”

”Uskoisin, että nuorista ehkä joku 40 prosenttia käyttää, useampi on kokeillut. Itse haluaisin kertoa nuorille vapen haitoista. Toki suurin osa jo tietää haitoista, niin ainakin luulen. He ovat kuitenkin jo niin koukussa, etteivät pysty lopettamaan.”

”Nuori ei mene oma-aloitteisesti vanhemmilleen kertomaan vapeilustaan, vaan kyllä sitä osataan taitavasti piilotella. Jos epäilee, että nuori saattaa käyttää vapea, sen voi tunnistaa esimerkiksi heikentyneestä ruokahalusta, jatkuvista pääkivuista, huonosta olosta tai erikoista hajuista.”

Mari Palviainen, Hatanpään koulun rehtori, sijoittaa vapen samaan kategoriaan tupakan ja nuuskan kanssa. Palviainen arvioikin, että nuuskan määrä yläkoulussa on vähentynyt juuri sähkötupakan suosion vuoksi. ”Varmasti vape näkyy paljon somemaailmassa ja vapaa-ajalla. Suurin osa nuorista on mielestäni todella valveutuneita ja he osaavat vetää omia rajoja.”

Silminä ja korvina koko henkilökunta

Hatanpään koulun rehtori Mari Palviainen sanoo, että yläkoulussa vape-tapauksia on heillä ollut harvakseltaan. ”Edellisestä taitaa olla jo kohta kuukausi, joten ei tämä missään nimessä meillä päivittäinen ongelma ole. Toki käyttö on varmasti yleisempää kuin meille kiinni jääneet tapaukset.”

Palviainen arvioi, että noin 25 prosenttia oppilaista on kokeillut vapea. ”Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisilla teetettävän kouluterveyskyselyn mukaan sähkötupakan suosio nuorison keskuudessa on kyllä kasvussa. Mielenkiinnolla odotan tänä keväänä tehtävän uuden kyselyn tuloksia.”

Palviainen pitää sähkötupakan huolestuttavimpana puolena sitä, että se on paketoitu pieneksi ja kauniiksi kokonaisuudeksi, joka vielä tuoksuu hyvältä. ”Haitat häivytetään jo ulkoisilla asioilla.”

”Sähkötupakkahan on kielletty muiden tupakkatuotteiden tavoin alle 18-vuotiailta, ja kielletyt asiat ovat kiehtovia, varsinkin yläkouluiässä.”

Palviainen kertoo, että silmiksi ja korviksi on valjastettu koko koulun henkilökunta. Hatanpään koulussa vapeiluun käytettävät työkalut ovat puhuminen, puuttuminen ja huoltajien kontaktointi. Tarvittaessa koulun aikuiset konsultoivat myös lastensuojelun työntekijöitä ja poliisia. ”Vapea käyttävän nuoren kohdalla on erittäin tärkeää kysyä miksi. Onko kyse näyttämisen halusta, ryhmään kuulumisen paineesta tai onko taustalla jotain muuta?”

Palviainen muistuttaa, että koulu ei tällaisia asioita yksin voi ratkoa, vaan peräänkuuluttaa myös huoltajien kiinnostusta nuorten menemiseen ja keskusteluun.

”On tärkeää, että keskustelu on rauhallista, asiallista ja sitä käydään faktapohjalta. Nuoret ovat fiksuja ja kehitys yläkouluiässä on kovin nopeaa. Kiinnostuksen kohteet ovat monesti nopeasti ohimeneviä, joten uskon tässäkin asiassa kasvun voimaan.”

Sähkötupakka eli vape on kielletty alle 18-vuotiailta.

Mitä sähkötupakasta eli vapesta pitäisi tietää?

Mikä vape tarkoittaa, ehkäisevän päihdetyön (EHYT ry) nikotiinittomuuden asiantuntija, projektipäällikkö Katri Saarela?

”Nuorten keskuudessa se on käytetyin termi, kun puhutaan sähkösavukkeesta tai -tupakasta.”

Saarela kertoo, että sähkösavuke tai sähkötupakka on akkukäyttöinen laite tai oikeastaan tuoteperhe. Laitteisto kuumentaa sisällä olevan nesteen hengitettäväksi höyryksi. Neste voi olla joko nikotiinipitoista tai nikotiinitonta. Sähkösavukkeet ovat kehittyneet ulkonäöltään ja rinnalle on tullut myös kertakäyttöisiä vapeja. ”Juuri nuoret ovat löytäneet nämä kertakäyttöiset laitteet, jotka sisältävät parista sadasta yli kahteen tuhanteen annosta eli puffia.”

Saarelan mukaan moni luulee, että sähkösavuke on kehitetty aikuisille, jotka haluavat irti tupakasta. ”Sähkötupakan kautta voi yhtä lailla syntyä riippuvuus.”

Mitä kautta nuoret vapejaan hankkivat?

”Nuoret itse ovat kertoneet, että vapeja saa ostettua kavereilta, tutuilta ja Snapchatin kautta. Vanhemmat eivät välttämättä laitteistoja tunnista, eikä tästä jää samalla tavalla kiinni kuin tupakasta. Vapen tuoksu ei tartu samalla tavalla vaatteisiin. Kannattaa seurata esimerkiksi nuoren rahankäyttöä.”

Miksi juuri nuoret ovat innostuneet vapeilusta?

”Jenkeissä ja Euroopassa nuorten keskuudessa vapebuumi on ollut jo pitkään pinnalla, mutta on nyt rantautunut Suomeenkin, koska laitteet ovat kehittyneet ja hinnatkin tippuneet. Myös somen kautta tapahtuva markkinointi on lisännyt nuorten kiinnostusta vapeen merkittävästi.”

”Nuoret haluavat varmasti kuulua kaveriporukkaan ja tehdä samaa kuin kaverit. Osittain kyse on myös nuoruuteen liittyvästä kokeilunhalusta, mutta myös siitä, että markkinoidut mielikuvat houkuttavat.”

”Somessa vapen käyttö tuodaan esille näyttävästi ja mielikuvien kautta lobbaamalla. Vape trendaa nyt isosti, ja kaikki saadaan näyttämään kivan harmittomalta ja siltä, että vapesta ei ole mitään haittaa.”

Mitä haittaa vapesta on?

”Nikotiini on pahin kaikista. Se on myrkyllistä siitä riippumatta, tuleeko se savukkeesta vai sähkösavukkeesta. Kehittyvälle nuorelle nikotiini voi haitata aivojen ja hermoston kehitystä, ja riippuvuus syntyy helpommin. Lisäksi nikotiini voi aiheuttaa nielun ja hengitysteiden ärsytystä, pääkipua, yskää, pahoinvointia sekä edesauttaa sydän- ja vesisuonitauteja altistavien muutosten syntyä.”

”Nesteistä on löydetty paljon haitallisia pienhiukkasia. Me emme myöskään tiedä tarpeeksi pitkäaikaisvaikutuksista, vaan kyseessä on eräänlainen ihmiskoe.”

Entä mitä vaikutuksia nikotiinittomassa vapessa on?

”Vaikka itse nesteessä ei olekaan nikotiinia, nesteet tulevat ulkomailta ilman ainesosaluetteloa. Käyttäjä ei siis tiedä mitä aineita neste sisältää.”

”Propyleeniglykoli on sähkösavukenesteissä käytettävä perusaine (kasvipohjaisen glyserolin lisäksi), ei siis makuaine. Propyleeniglykolin haitoista tiedetään toistaiseksi vähän, mutta on arvioitu, että korkeissa lämpötiloissa siitä saattaa olla potentiaalisesti myrkyllisiä yhdisteitä. Sähkösavukkeissa käytettäviä makuaineita on markkinoilla runsaasti, mutta niiden turvallisuudesta kuumennettuna ja hengitettynä ei ole riittävästi tietoa. Tutkimuksissa myös nikotiinittomista nesteistä on löytynyt samoja terveydelle haitallisia yhdisteitä kuin nikotiinipitoisistakin.”

Miten vape saataisiin kitkettyä pois juuri nuorten keskuudesta?

”Avoin ja neutraali keskustelu nuoren kanssa auttaa paljon. Aikuisen tehtävä on myös korjata vapeiluun liittyvää väärää tietoa. Ei kannata liikaa pelotella tai liioitella haittoja eikä myöskään asettua nuoren yläpuolelle tuomitsemaan. Tärkeää on, että nuori voi luottaa aikuiseen ja kertoa avoimesti asioista.”

”Myös kriittisen ajattelun herättely ja mediakriittisyys on hyvä tuoda esille. Nuoren kanssa kannattaa käydä yhdessä somevideoita läpi ja pohtia, kenelle video on tarkoitettu ja kuka siitä hyötyy eniten.”

”Minusta olisi hyvä, jos saataisiin valtakunnallisesti kaikki 4.–9.-luokkalaisten nuorten vanhemmat keskustelemaan aiheesta.”

”Tämä on iso ongelma ja ilmiö maailmalla, mutta koen, että suomalaisnuorista edelleen enemmistö on nikotiinituotteita vastaan eivätkä käytä mitään. Nykyajan nuoret ovat paljon fiksumpia kuin heidän vanhempansa nuorena.”