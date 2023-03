Moni nuori joutui pettymään, kun kesän Prometheus-leirit täyttyivät ennätysajassa – Toimi näin, jos jäit ilman paikkaa

Ilmoittautuminen kesän 2023 Prometheus-leireille aukesi tiistaina kello 10. Ilmoittautujia oli niin paljon, että koko sivusto kaatui ja kaikki leirit täyttyivät iltapäivään mennessä.

Aamulehti

Yhä useampi teini-ikäinen valitsee nykyisin rippileirin sijaan Prometheus-leirin, jolla yhteiskunnallisista, filosofisista ja omaan elämään liittyvistä teemoista pääsee keskustelemaan ilman uskonnollista tai puoluepoliittista vakaumusta.

Ensi kesän leireille kysyntä oli jo niin kova, että kaikki leirit täyttyivät muutamassa tunnissa ja aluksi koko verkkosivusto kaatui valtavan ilmoittautujavyöryn takia. Moni nuori jäi kokonaan ilman leiripaikkaa.

Tuliko innokkaiden ilmoittautujien valtava määrä yllätyksenä, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivisto?

”Aiempien vuosien perusteella osasimme odottaa, että leirien suosio kasvaa vuosi vuodelta. Emme kuitenkaan arvanneet, että hakijamäärä räjähtäisi näin eksponentiaalisesti.”

”Isoon ilmoittautujamäärään oli varauduttu sivustolla isolla palvelinteholla, mutta ilmoittautujia oli heti aamukymmeneltä niin valtavasti, että sivusto kaatui silti. Aiempina vuosina osalle leireistä on mahtunut vielä ainakin muutaman päivän päästä ilmoittautumisen alkamisesta. Tällä kertaa paikat loppuivat kesken jo ensimmäisenä päivänä.”

Osaatko veikata, mistä leirien suosion räjähdysmäinen kasvu johtuu?

”Olemme saaneet leireistä pitkään kiittävää palautetta. Leireistämme tykätään ja toimintamme on laadukasta. Tavallisten Prometheus-leirien lisäksi tarjolla on nykyisin myös erilaisia teemaleirejä. Eniten tulijoita leireillemme on Etelä-Suomesta.”

Miksei kysynnän kasvuun ole voitu vastata?

”Meidän resurssimme ovat aivan erilaiset kuin esimerkiksi seurakuntien rippileireillä. Suurin pullonkaula on aikuisten ohjaajien määrä. Nuoria apuohjaajia on helpompi saada mukaan, mutta joka leirillä pitää olla myös riittävästi aikuisia, jotka huolehtivat, että ohjelma on laadukasta ja nuoret voivat leireillä hyvin.”

”Yritämme jatkuvasti miettiä, miten saisimme houkuteltua mukaan uusia aikuisia ohjaajia, mutta lähtökohta on, että kaikki ohjaajamme vetävät leirejä vapaaehtoistyönä. Haku leirinvetäjäksi aukeaa aina syksyisin, ja koulutamme vapaaehtoisemme kesän leireille marras-helmikuussa. "

Jos nuori ei mahtunut ensi kesän leirille, mitä kannattaa tehdä?

”Toimistollamme selvitellään parhaillaan ilmoittautumiseen liittyneitä teknisiä vaikeuksia. On hyvin mahdollista, että selvittelyjen tuloksena leireille vapautuu vielä yksittäisiä paikkoja. Suosittelen siis kärkkymään edelleen sivujamme lähipäivinä. Kevään aikana vapautuu todennäköisesti paikkoja myös peruutusten seurauksena.”

”Suurin osa leireistämme järjestetään kesällä, mutta ohjaajatilanteesta riippuen myös syyslomalla on tarkoitus järjestää yksi tai kaksi leiriä. Viime vuonna syyslomaleirien ilmoittautuminen käynnistyi loppukesästä, mutta voi olla, että tänä vuonna avaamme ilmoittautumisen leirien suuren suosion takia jo aikaisemmin.”

Kuka voi ilmoittautua Prometheus-leirille? Pitääkö olla esimerkiksi tietyn ikäinen tai eronnut kirkosta?

”Vakaumuksella ei ole meidän leireillemme ilmoittautuessa merkitystä. Leirimme ovat uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumattomia.”

”Nuorten leirit on tarkoitettu ensisijaisesti 14–16-vuotiaille nuorille. Meillä on kuitenkin joka vuosi omia leirejä myös 17–21-vuotiaille nuorille ja yksi tai kaksi leiriä myös aikuisille.”