Eikö lasta saa kuljettaa autossa toppavaatteet päällä? Autoliiton asiantuntija kertoo, onko paksu haalari turvallisuusriski

Moni lapsiperhe on lähdössä talvilomalla pitkälle automatkalle. Lue, mitkä turvallisuuteen liittyvät asiat perheen kanssa matkustaessa pitää muistaa.

Turvavöitä on vaikea kiristää riittävän tiukalle, jos lapsella on autossa päällä paksut toppavaatteet. Vyön kireys on sopiva, kun sen ja lapsen väliin mahtuu juuri ja juuri yksi sormi.

Sosiaalisessa mediassa käydään kiivasta keskustelua siitä, onko pikkulapsen vaarallista matkustaa auton turvaistuimessa paksut toppavaatteet päällä. Moni suosii autossa pelkkää villahaalaria, etteivät turvaistuimen vyöt jää paksun haalarin päällä liian löysälle.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen, onko vaarallista pukea turvaistuimessa istuva lapsi automatkan ajaksi toppahaalariin?

”On totta, että istuimen vyöt saa kiristettyä lapsen kehoa vasten parhaiten, kun paksut toppavaatteet riisuu automatkan ajaksi. Silloin turvaistuin toimii varmimmin suunnitellulla tavalla. Varsinkin pitkille automatkoille suosittelen ulkovaatteiden riisumista sekä turvallisuuden että lapsen matkustusmukavuuden takia.”

”Jos pelkää, että lapselle tulee autossa kylmä, vöiden päälle voi heittää matkan ajaksi peiton. Turvakaukalossa matkustavalle vauvalle kannattaa hankkia kaukaloon tarkoitettu lämpöpussi, jonka sisällä vyöt saa kiinnitettyä napakasti.”

”Arjen realismia ei kuitenkaan ole, että lapsi riisuttaisiin aina lyhyillä matkoilla ennen kylmään turvaistuimeen laittamista. Silloin on erityisen tärkeää huolehtia, etteivät istuimen vyöt jää toppavaatteiden takia löysälle.”

Miten voi varmistaa, että lapsen vyöt ovat riittävän kireällä?

”Hyvä nyrkkisääntö on kokeilla, mahtuuko vöiden ja lapsen väliin juuri ja juuri yksi sormi.”

Onko paksu takki päällä matkustamisesta haittaa aikuiselle tai isommalle lapselle, joka istuu jo turvavyöistuimessa?

”Myös auton turvavyöt toimivat kolaritilanteessa parhaiten, kun ne on kiristetty mahdollisimman tiiviisti kehoa vasten.”

”Jos isompi lapsi tai aikuinen kuitenkin matkustaa takki päällä, se kannattaa avata ja pujottaa turvavyö kulkemaan takin alta.”

Kuinka paljon ennen matkaan lähtemistä autoa kannattaa alkaa lämmittää, että siellä tarkenee ilman toppavaatteita?

”Riippuu autosta, sen esilämmitystavasta ja ilman lämpötilasta. Jos käytössä on verkkovirtaa käyttävä sisätilanlämmitin, sopiva esilämmitysaika on puolesta tunnista kolmeen tuntiin. Polttoainetoimisella lisälämmittimellä riittävä aika on kymmenestä minuutista puoleen tuntiin. Moni sähköauto lämpenee jo kymmenessä minuutissa.”

Onko vielä jokin muu turvallisuusseikka, joka pitäisi muistaa, kun lähtee perheen kanssa autolla talvilomareissulle?

”Oikealla istuma-asennolla on iso merkitys. Esimerkiksi etupenkillä jalat on pidettävä alhaalla niille varatussa tilassa. Jos jalat on nostettu kojelaudan päälle ja turvatyyny laukeaa, se ampuu jalat tuulilasin läpi.”

”Jos lapset katsovat autossa ohjelmia, tabletti pitää kiinnittää asianmukaiseen telineeseen etupenkin pääntukeen. Lapsen kädestä tabletti lentää äkkijarrutuksessa tai törmäyksessä helposti edessä istuvan päähän. Muutkin irtotavarat matkustamossa ovat riski.”

”Auton tavaratilaa pakatessa tavaraa ei saa lastata takaistuimen selkänojan yläreunan yläpuolelle. Selkänojaan tukeutumattomat tavarat voivat lentää jarrutus- tai kolaritilanteessa matkustamoon.”

” Toivoisin, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota myös ajotapaansa. Jos asiallisella ajotavalla vältetään onnettomuus, eivät lapsen turvalaitteen turvaominaisuudet joudu koetukselle. Hypätään siis virkeänä rattiin, käytetään maltillisia nopeuksia, pidetään turvavälit ja jätetään turhat ohitukset tekemättä.”