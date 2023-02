Nämä ovat nyt suosituimmat vanhojenpäivän trendit – Osa maksaa juhlalookistaan jopa tuhat euroa

Perjantaina vietettävä vanhojenpäivä maksaa monille perheille valmisteluineen satoja euroja. Kysyimme, mikä vanhojen piireissä on nyt muotia. Entä kuka juhlapäivän laskun maksaa? Jutun lopussa voit vastata kyselyyn, mikä olisi sopiva budjetti lukiolaisen juhlapäivää varten.

Lukioiden vanhojenpäivää vietetään ensi perjantaina. Kysyimme tamperelaisesta kauneudenhoitokeskuksesta, pukuvuokraamosta ja tanssiaisasuja myyvästä liikkeestä, mitä nuoret asiakkaat nyt juhlapäiväkseen haluavat. Entä minkä verran rahaa vanhemmat lastensa ulkoasusta näinä aikoina pulittavat?

Vaatteisiin, meikkeihin ja kampauksiin liittyvien hankintojen lisäksi tulevat yleensä vielä nuorten oman illanvieton kulut. Kallein hankinta on yleensä kuitenkin nuorten naisten tanssiaispuku.

Tamperelaisen Studio Feel It -kauneudenhoitokeskuksen tiiminvetäjä Petra Mikkola, millaisia kauneusjuttuja lukiolaiset suosivat ennen vanhojenpäivää?

”Nykyään käydään etukäteen kauneushoitoloissa ja halutaan, että iho on kuulas ja kaunis. Samalla kestovärjätään ripset ja kulmat ja otetaan kestotaivutukset. Korostetaan siis omia piirteitä, eikä lisäillä mitään. Suihkurusketus on hyvin suosittu, niitä on mennyt paljon. Geelilakkaus on nyt kestokynsiä suositumpi. Jos halutaan säästää, meikataan itse, mutta otetaan muut palvelut hoitolassa.”

Millaiset kampaukset ovat suosiossa?

”Lettikampaukset, ponnarit ja avatut hiukset. Niissäkin halutaan luonnollisuutta. Aikaisemmin oli tiukkaa nutturaa, mutta nyt ollaan löysemmällä, luonnollisemmalla linjalla.”

Millaiset meikkityylit ovat suosittuja?

”Aikaisemmin vedettiin sekä hiukset, meikit että mekko överiksi. Nyt valitaan. Haetaan tasapainoa. Joko otat megaöverin mekon ja keskityt siihen, että meikki on hillitty ja iho lasimaisen kuulas ja hehkuva. Tai jos otat laskeutuvan mekon, jossa ei ole mitään överiä, silloin nähdään vaivaa näyttäviin silmiin ja huuliin. Tässäkin on ykkösjuttuna iho.”

Missä vaiheessa päivään valmistautuminen alkaa näkyä teillä?

”Jo joulukuun alussa ovat ensimmäiset äidit soitelleet tyttäriensä puolesta. He kyselevät, mitä suihkurusketus tarkoittaa ja milloin sitä pitää tulla testaamaan.”

Paljon kaikkea

Juhlapukuja myyvän Zazabellan Tampereen liikkeen myyjä Viet Tran, millaisia tanssiaispukuja teiltä nyt haetaan?

”Prinsessamallia ja röyhelöitä. Puvuissa on nyt paljon kaikkea: kirjailuja ja kimalletta.”

Millaisista asuista nuoret naiset innostuvat?

”Jos puku on vaikka jäänsininen, siitä tulee heti monelle mieleen Frozenin Elsa. Eri Disney-hahmot miellyttävät. Puvun helma on yleensä leveä, koska silloin on helpompi tanssia ja tulee enemmän prinsessainen olo. Tänä vuonna on haluttu erityisesti laventelia ja vihreää väriä.”

Missä vaiheessa pukuja aletaan kysellä?

”Ensimmäiset tulevat käymään ehkä kesä–heinäkuussa. Emme myy koskaan samaa mallia saman värisenä toiselle samaan lukioon. Ensimmäiset voivat valita.”

Muoti vaihtelee vuosittain. Nyt haetaan luonnillista tyyliä. Kokemäen lukion vanhojentanssit tanssittiin keväällä 2022.

Pukuvuokraamo Kavaljeerin omistaja Jani Tuominen, millaisia vanhojenpäiväasuja pojille teiltä haetaan?

”Meillä on tarjolla erityistä keveää ja kapean mallista tanssiaisfrakkia sekä mustana että parina eri sinisenä sekä jokunen hopeanharmaakin. Niitä haetaan Helsingistä saakka. Tavallisia frakkejakin haetaan. Ja osa toivoo sakettia. Siitä saadaan hyvin frakin kaltainen. Me yhdistämme takkiin mustat, vähän kapeammat housut. Tänä keväänä meiltä lähtee vähän vajaa 300 asukokonaisuutta.”

Mitä kaikkea tarvitaan?

”Meiltä lähtee asiakkaalle aina kokonaisuus. Siinä on takki, housut, paita, liivi, taskuliina, rusetti ja kengät. Saketissa on toisinaan plastroni kaulassa. Kysymme myös, onko tarvetta parin puvun sävyiselle taskuliinalle tai rusetille. Jos sävyä ei tarkasti tiedetä, on turvallisempaa ottaa valkoinen.”

Kuinka aikaisin pukuja varataan?

”Pukupaketteja aletaan yleensä sovitella jo edeltävän kesän lopulla. Mattimyöhäset tulevat tansseja edeltävällä viikolla.”

Millaisen ulkotakin pojat tarvitsevat?

”Pitkä villakangastakki on hyvä. Onhan se vähän hassun näköistä, jos yllä on lyhyt takki ja sieltä tulee frakin helmat alta.”

Kertovatko pojat omasta valmistautumisestaan sovituksessa?

”Yleensä vanhemmat hoitavat puhumisen. Mukana on äiti tai joskus myös tanssipari. Itse tanssijat ovat hyvin hiljaista poikaa ensi kertaa pukua pukiessa. Me sitten opastamme ja koitamme saada kaiken viimeisen päälle.”

Monet pojat muistavat pukuvuokraajan mukaan vasta viime tipassa, että hansikkaatkin pitäisi hankkia. Lisäksi tarvitaan sopiva ulkotakki. Nokian lukion vanhojentanssit tanssittiin perjantaina marraskuussa 2021.

Kuka maksaa?

Vanhojenpäivään liittyy monenlaisia hankintoja, mutta mitä kaikki lopulta maksaa?

Petra Mikkola arvioi, että kauneudenhoitoon käytetään noin 300 euroa. ”Siinä ovat meikki, hiukset, rusketukset ja ripsi- ja kulmakäsittelyt sekä värjäykset.”

Viet Tran on huomannut, että nuoret eivät katso budjettia vaan etsivät sitä, mistä tykkäävät. Puvun hinta on noin 450–500 euron paikkeilla. Lisäksi tulevat kengät ja korjaukset. ”Kallein asu taitaa olla 699 euroa.”

Mikä olisi edullisin puku, joka teiltä löytyy?

”Meiltä löytyy alepukuja, mutta eivät ne kelpaa tytöille. Nuoret ovat vaativia asiakkaita. He haluavat olla kauneimpia ryhmässään. Halpis ei käy, vaikka totta kai niissäkin olisi paljon kauniita asuja, kun vaan jaksaa etsiä. Meillä edullisin puku maksaa 199 euroa.”

Jani Tuominen kertoo, että heillä frakkipaketti maksaa noin 160 euroa. ”Uusista kengistä otamme vielä pienen veloituksen lisää.”

Entä kuka maksaa laskun?

Kaikki kolme toteavat, että maksajina ovat yleensä vanhemmat. Jokin osa kokonaisuudesta saatetaan maksaa itse.

”Meillä otetaan aluksi varausmaksu ja loput maksetaan noudettaessa. Tämä tulee joskus nuorelle yllätyksenä, että loppu pitääkin noutaessa maksaa. Siinä kohtaa moni soittelee sitten isälle tai äidille”, Tuominen sanoo.