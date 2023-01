Minkä ikäinen lapsi voi mennä vastakkaisen sukupuolen pesutiloihin? – Näin uimahallista ja kylpylästä vastataan

Tytöistä miesten puolella ei tule valituksia, pojista naisten puolellakin ani harvoin, kerrotaan Tampereen uintikeskuksesta. Mitä mieltä sinä olet? Kerro mielipiteesi jutun lopussa olevassa kyselyssä.

Lapsesta ei ehkä olisi kovin kiva törmätä vastakkaisen sukupuolen koulukaveriin alasti uimahallin pesutiloissa. Kuva on Tampereen uintikeskuksesta vuodelta 2018.

Aamulehti

Joskus on tilanne, että äidin on otettava poikalapsi uimahallissa naisten puolelle tai isän tytär miesten puolelle riisumaan ja peseytymään. Minkä ikäiseksi asti se on sopivaa?

”Meillä suositus on alle kouluikäiseksi. Eihän siellä toki sarjarannekkeiselta kukaan ole henkkareita tarkistamassa”, sanoo johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta Tampereen uintikeskuksesta.

Hän ei muista, että koskaan olisi tullut palautetta siitä, että tyttö on miesten puolella. Korkeintaan kerran vuodessa tulee valitus naisten puolelta, että liian vanha poika olisi päästetty naisten pesutilojen puolelle.

Jos samaa sukupuolta olevaa aikuista ei ole kaveriksi ja jos itsekseen meno jännittää, Liimatta kehottaa ottamaan henkilökuntaan yhteyttä. ”Tampereella koululaiset oppivat kyllä uimahallien systeemit hyvin koulun liikuntatunneilla. Uinti kuuluu kaikilla opetussuunnitelmaan.”

Liimatta ei osaa sanoa, mihin ikäraja perustuu. ”Ehkä yksi seikka voisi olla se, että yli 7-vuotias voi kokea olonsa kiusalliseksi, jos törmää vapaa-ajalla vastakkaista sukupuolta olevaan koulukaveriin alasti pukuhuoneessa. Johonkin tuo ikäraja on määriteltävä kuitenkin. Se se on ollut niin kauan kuin muistan.”

Kokonaan yksin ilman aikuista uimahalliin saavat tulla yli 9-vuotiaat uimataitoiset eli sellaiset, jotka osaavat uida ilman apuja 200 metriä.

Miten kylpylässä?

Tampereen kylpylästä kerrotaan, että heillä on sama suositus kuin uimahalleilla yleisesti eli alle kouluikäiset voivat mennä eri sukupuolen puku- ja pesutiloihin. ”Emme ole saaneet asiasta koskaan valituksia eli asia ei ole meillä mikään ongelma”, sanoo Tampereen kylpylän vastaanoton vuoropäällikkö Essi Sandt.

Heillä alle 12-vuotiaat ja uimataidottomat lapset pääsevät kylpylään vain täysi-ikäisen kanssa. 8–12 -vuotiaat uimataitoiset lapset pääsevät yksin vanhempien lupalapulla ja yli 12-vuotiaat uimataitoiset lapset pääsevät kylpylään myös yksin.