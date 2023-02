Tällaista on teinipoikien hiusmuoti nyt – Palkittu ammattilainen kertoo, mitä on luvassa seuraavaksi ja mikä häntä poikien hiustenhoidossa huolettaa

Pinni Nordic Hair Star 22 -palkittu hiusalan yrittäjä Jari Lakka iloitsee huomatessaan, kuinka paljon teinipoikia kiinnostavat hiustyylit ja miten he keskustelevat aiheesta ikätovereiden kesken. Lakka voitti arvostetun hiusalan kilpailun Vilho-pojalleen tekemällään permanentilla.

Mikä on tällä hetkellä in teinipoikien hiusmuodissa, hiusalan yrittäjä Jari Lakka?

”Permanenttia kysytään todella paljon, ja kysyjinä ovat juuri 14–16-vuotiaat kundit. Kiharatrendi alkoi yllättäen pari vuotta sitten, ja esimerkiksi viime kesänä permanentteja tehtiin jo todella paljon. Pojat saattavat myös itse kihartaa tai taivuttaa hiuksiaan varsinkin, jos ne ovat malliltaan puolipitkiä, mutta eivät halua pysyvää kiharaa. Laitteita lainataan äideiltä ja siskoilta. Myös keskijakaus on ollut jo pitkään vallitseva asia poikien keskuudessa.”

Miksi juuri permanentti?

”Se on helppo! Vähän vaan kastelet vedellä, puristelet minttiin ja sitten mennään. Permis on myös näyttävä.”

Ovatko pojat kiinnostuneita hiuksistaan?

”Poikien kiinnostus hiuksiin on muuttunut ihan viime vuosina: kundit juttelevat keskenään, heillä on ideoita ja he ovat tietoisia siitä, mitä eri tyylejä on olemassa. Tekijälle tilanne on hauska, koska teinipojilla on omia ideoita, he osaavat pyytää monenlaista, kysyvät ”mikä minulle sopisi” -kysymyksiä.”

”Arvostan sitä, että pojilla on monesti vähintään ajatusta tyylistä parturiin tullessaan. Myös tyytyväisyys omaan hiustyyliin on hienoa: hehän kasvavat ainakin kymmenen senttiä, kun näkevät ammattilaisen tekemän lopputuloksen.”

Osaavatko nuoret miehet pitää huolta hiuksistaan?

”Eivät pojat tiedä hiusten hoitamisesta juuri mitään, mutta sama se on miesasiakkaillakin. Käytössä on vain shampoo ja ehkä joskus hoitoaine. Varsinkin pitkille hiuksille hoitoaine on tärkeä. Jätettävät hoitoaineet ja tehohoidot ovat ihan vieraita juttuja, eivätkä pojat edes tiedä, että sellaisia on olemassa, vaikka ne tekisivät heidänkin hiuksilleen todella hyvää. Samaan aikaan pojat ovat kyllä valmiita neuvoille ja erittäin vastaanottavaisia.”

”Pojat iskevät päähänsä helposti pipon tai lippiksen, jolloin hiukset ja päänahka helposti hautuvat siellä alla. Tämä on minulle jopa pieni huolenaihe, sillä poikien hiuspohja on monesti ihan rutikuiva. Jätkien pitäisi siis valita sopivalla tavalla hoitava shampoo.”

Onko jokin hiustyyli nuorten miesten keskuudessa ikisuosikki tai ”varma valinta”?

”Perinteinen sivuilta lyhyt ja päältä vähän pidempi on aina varma klassikko. Kesää kohti mennään aina lyhyemmäksi.”

”Mies on asiakkaana todella helppo ja yksinkertainen: hän kertoo, mikä vaivaa, mutta antaa ratkaisun avaimet parturille ja toteaa ”tee joku hyvä” tai ”no kyllä sinä tiedä”. Uskon, että pojat seuraavat tässäkin asiassa isiään.”

Mitä hiustrendejä on seuraavaksi tulossa?

”Takatukka on tulossa. Se on järkyttävä, mutta nyt myös sivut ovat pidemmät: vähän samalla tavalla kuin 1960–1970-luvun rokkareilla. Kundeilla voi siis jatkossa olla keskijakaus, verho-otsis, vähän pidempi pulisonki-osuus ja pitkä niskaosa. Näitä näkee jo Helsingin katukuvassa. Myös 1980-luvulta tuttua raidoitusta kysytään nyt.”

”Naisilla hiustrendit vaihtelevat koko ajan, mutta miesten puolella tahti on hitaampaa tai ehkä trendit eivät mene miehillä niin helposti läpi. Maailmalla trendaa nyt isosti bowl eli niin sanottu pottatyyli, jossa pojan hiuksen pituus yltää poskipäille. Myös kerroksittainen leikkaustyyli on in, eräänlainen pitkä versio mulletista. Menossa on nyt myös tiukan graafinen ja raffin oloinen katujengityyli, jonka otsis on todella tylyn lyhyt – tähän on haettu vaikutteita Peaky Blinders -tv-ohjelmasta.”