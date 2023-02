Yläkouluikäiset kertovat nyt itse, onko hiuksilla väliä ja millaiset leikkaukset teinipoikien keskuudessa ovat pinnalla

Kuusi yläkouluikäistä nuorta miestä kuvailee omin sanoin hiustyylejään: yhdellä malli on peruspitkä ja sekainen, toisella puolivahingossa luonnonkihara. Näkevätkö pojat hiustensa eteen paljonkin vaivaa vai onko pipo helppo ratkaisu?

Seiskaluokkalainen Arsi Auvinen, 13: ”Hyvät hiukset antavat lisää itsevarmuutta”

Seiskaluokkalainen Arsi Auvinen, 13: ”Jos et huolehdi hiuksistasi, se antaa epäsiistin kuvan sinusta. Itse laitan pipon päähän, jos on hiukset huonosti.”

”Minulla on aina hyvä hiuspäivä. En ole nyt kauheasti katsellut, mutta ihan hyvältä vaikuttaa tuntuman pohjalta. Tänään on ehkä vahva 9. Täyteen kymppiin tarvitaan se, että hiukset pysyisivät hyvin koko päivän eikä mikään törröttäisi vaan olisi suorana. Nyt ehkä pari hiusta törröttää. Tykkään lyhyistä hiuksista ja leikata buzz cutin. Normaalisti minulla olisi tummat hiukset, mutta jokin aika sitten värjäsin valkoiseksi. Värjäsin, koska halusin kokeilla jotain uutta ja tosi erilaista.”

”En juurikaan seuraa trendejä, mutta buzz cutit ja permikset vaikuttavat olevan suosittuja nuorten keskuudessa. En kauheasti käytä hiuksiin aikaa, ihan maksimissaan viisi minuuttia. Kerran kuukaudessa käyn parturissa. Minusta hiustyylillä on aika paljon väliä: joillekin ei sovi pitkät tai lyhyet hiukset. Isompi merkitys hiuksilla on ehkä pojille, koska tytöt kiinnittävät enemmän huomiota poikien hiuksiin kuin pojat tyttöjen. Hyvät hiukset antavat lisää itsevarmuutta.”

Kasiluokkalainen Konsta Moisnik, 14: ”Lippis on usein päässä”

Kasiluokkalainen Konsta Moisnik, 14: ”Kympin hiuspäivä on sitten, kun tyylinä on jokin muu kuin ylikasvanut siili. Ei ole ehtinyt leikata.”

”Hiustyylillä on varmaan jotain väliä, mutta itse en paljon stressaa. En myöskään seuraa mitenkään hiustrendejä. Käytän hiuksiin aikaa aamuisin ehkä noin kymmenen sekuntia. En käytä hiustuotteita, ainoastaan shampoota ja hoitoainetta. Minulla ei ole tällä hetkellä mitään tiettyä tyyliä, joten tänään on ehkä kasin päivä.”

”Jos itsellä on huono hiuspäivä, niin on vähän epävarmempi olo. Lippis on usein päässä, joten sillä saa vähän suojattua. Luulen, että koska tytöillä on vähemmän hiustyylejä, niin pojat miettivät enemmän hiuksiaan ja siksi niillä on jätkille isompi merkitys. En kyllä juurikaan seuraa, miten tytöillä on hiukset laitettuna.”

Ysiluokkalainen Aapeli Rohunen, 15: ”Pesen hiukset ja harjaan ne, that’s it”

Ysiluokkalainen Aapeli Rohunen, 15: ”Tykkään itse tästä mallista ja kasvatan, kunnes en enää tykkää tai tiedän, minkä toisen tyylin leikkaan.”

”Tänään on ihan hyvä päivä: kävin aamulla suihkussa, joten hiukset on puhtaat. Ysi irtoaa tänään, mutta kymppi ei ole kaukana. Pitäisi ehkä harjata hiuksia vähän enemmän. Voin pitää hiuksia auki tai kiinni, kumpikin käy, kunhan vaan omasta mielestäni näytän hyvältä, kun katson peiliin. Jos hiukset on kiinni, on helpompi esimerkiksi soittaa kitaraa.”

”Jos en ole pessyt hiuksia pariin päivää, ne voivat tuntua likaisilta – silloin on huono hiuspäivä ja yleensä ponnari koko päivän. En oikein tiennyt, minkälaisen hiustyylin haluan, joten tämä vähän niin kuin vaan tapahtui.”

”Hiukset ovat osa jokaisen kokonaisuutta, joten jossain määrin sillä on väliä. Hiusten merkitys ei ole mielestäni sukupuolesta riippuvainen. En hirveästi seuraa hiusmuodin trendejä, koska niillä ei ole minulle merkitystä eivätkä tuntemattomien mielipiteet kiinnosta niinkään. Pidän siitä, että hiukset näyttää hyvältä eikä niihin tarvitse käyttää paljon aikaa. Pesen hiukset ja harjaan ne, that’s it.”

Seiskaluokkalainen Lauri Forsvik, 13: ”Kannattaa mennä oman tyylinsä ja makunsa mukaan”

Seiskaluokkalainen Lauri Forsvik, 13: ”Taivun vähän rokkityylin puolelle ja haen vaikutteita sieltä, joten halusin kasvattaa vähän pidemmän mallin.”

”Hiustyylini on peruspitkä ja sekainen. Kymppiä en tänään antaisi, koska olen sen verran laiska. Tykkään pitää hiukset pitkänä, mutta en vaan jaksaisi kammata niitä, joten takkuja on. En käytä hiuksiin paljoa aikaa, ehkä vaan jotain viisi minuuttia. Eli ehkä kasi tai ysi irtoaa tällä kertaa.”

”Siilejä ja permanentteja näkee nyt aika paljon kavereilla. Pitkiä hiuksia näkee pojilla todella vähän. Varmasti osa seuraa trendejä ja menee niiden mukaan, mutta minun mielestäni kannattaa mennä oman tyylinsä ja makunsa mukaan.”

”En usko, että hiuksien merkityksen miettiminen tai niistä stressaaminen on niinkään sukupuolikysymys, vaan liittyy ehkä ikään. Varsinkin yläkouluun siirryttäessä valtaosa miettii omaa tyyliään ja ulkonäköään, joten silloin pohditaan myös hiusten merkitystä. Minulle ei ole merkitystä, onko koulussa hiukset hyvin tai ei, ne vaan on.”

Ysiluokkalainen Lauri Marttila, 15: ”Hiukset voivat muuttaa persoonaa”

Ysiluokkalainen Lauri Marttila, 15: ”Hiuksilla on isompi merkitys pojille! Meillä on mielestäni enemmän hiustyylejä kuin tytöillä. Hiukset on kyllä tytöillekin todella tärkeä juttu.”

”Kävin aamulla kylmässä suihkussa, joten tänään on itse asiassa tosi hyvä hiuspäivä – 9+ irtoaa ainakin. Täysi kymppi tulee, jos hiukset kuivuvat niin, että ne taipuvat hyvin ja kokonaisuus näyttää hyvältä.”

”Hiukset voivat muuttaa persoonaa ja sitä, miten on. Minulla oli seiskaluokalla sivujakaus ja monella kaverilla keskijakaus: vaihdoin itsekin jakauksen paikkaa keskelle ja totesin, että se sopi minulle paljon paremmin. Jo siitä tuli itsevarmempi olo, ja tunsin itseni paremman näköiseksi.”

”Jos nyt olisi huono hiuspäivä tai malli olisi vähän ylikasvanut, niin en olisi epävarma itsestäni. Toki haluan, että hiukset olisi kunnossa, joten sitten ehkä varaisin parturiaikaa. Ei minua ihan hirveästi kiinnosta, mitä muut ajattelevat. Nämä ovat minun hiukseni, ei kenenkään muun.”

Ysiluokkalainen Iivo Vesikko, 15: ”Tämä hiustyyli tuli itsellenikin vähän yllätyksenä”

Ysiluokkalainen Iivo Vesikko, 15: ”Hiustyylillä ei ole mielestäni merkitystä, ja minullakin on ollut montaa erilaista: vielä pari vuotta sitten minulla oli ihan suorat hiukset, ja kahtena kesänä olen leikannut siilinkin. ”

”Minulla on luonnonkiharat hiukset, joten ne menevät joka päivä vähän eri tavalla. Joskus ne asettuvat tosi hyvin ja niin kuin haluan, eteen silleen tasaisesti. Tänään on ihan tavallinen hiuspäivä, ei erittäin hyvä mutta ei erittäin huonokaan. Voisin antaa vaikka 8½.”

”En käytä hiustuotteita, vaan annan hiusten rauhassa pesun jälkeen kuivua ja vähän sohin niitä sormilla. Jos hiukset on huonosti, niin laitan pipon päähän. Jos hiukset on hyvin, kyllä se itseluottamusta tuo lisää tosi paljon. Jos on pipo päässä, on silti varma olo, koska muut eivät tiedä, kuinka huonosti hiukset oikeasti on.”

”Tämä hiustyyli tuli itsellenikin vähän yllätyksenä, sillä heräsin yhtenä aamuna mikrofonin näköisenä. Aika paljon seuraan, mitä hiustrendejä muilla on. Tyylitelty siili eli buzz cut on nyt in, samoin permiksiä otetaan paljon. Tosi monet luulevat, että minullakin on permis. Todella pitkään nuorempana halusinkin hankkia permiksen. Sain sen, tahdon voimalla!”